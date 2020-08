Hochtaunus-Trio tritt überzeugend auf

Zwei Kreisrekorde (Frauen und Jugend U20) auf einen Streich und der Hessentitel: Für Jette Priedemuth (Königsteiner LV) läuft es bei den Landesmeisterschaften in Fürth/Odw. Foto: kie

HOCHTAUNUS (kie). Neben den Sprintern, Springern und Läufern (wir berichteten) ging es auch bei den Hammerwerfern um die Hessentitel. Die Spezialisten ermittelten jedoch aus Sicherheitsgründen nicht in Gelnhausen ihre Landesmeister. In der kleinen Odenwaldgemeinde Fürth wurde mit Unterstützung des Landes Hessen eine moderne Hammerwurfanlage (Kosten rund 50000 Euro) geschaffen, die nun ihre Hessenmeisterschafts-Premiere erlebte.

Bei den gut besetzten Meisterschaften war auch ein Trio aus dem Taunus am Start, das mit zwei Titeln und drei Kreisrekorden überaus erfolgreich war. Milina Wepiwe (TSG Wehrheim) machte beim Nachwuchs der Altersklasse W15 alles klar und setzte sich klar gegen Brikena Gashi (TG Camberg) durch, die auf 41,51 Meter kam. Milina warf mit ihrem letzten Versuch das drei Kilogramm schwere Sportgerät auf starke 46,92 Meter und knackte damit den drei Jahre alten Kreisrekord von Jette Priedemuth, der bei 45,78 Metern notierte. Milena Arnold (TSGW) belegte in der W15 mit 36,31 Metern den sechsten Platz.

Gleich zwei Kreisrekorde konnte Jette Priedemuth verbuchen, die in ihrem ersten Jahr der Jugendklasse U20 mit dem vier Kilogramm schweren Frauen-Hammer werfen muss. Die Kaderathletin im Trikot des Königsteiner LV machte es aber spannend. Nach einem ungültigen Wurf zum Auftakt, ging sie mit 41,10 Metern in der zweiten Runde in Führung, wurde dann aber im fünften Durchgang von Merle Tetem (ESV Jahn Treysa) abgefangen, die sich mit 42,56 Metern an die Spitze setzte. Jette musste also mit ihrem letzten Wurf "liefern", um sich noch Hessen-Gold zu holen. Das gelang dann auch bestens. Die KLVlerin steigerte sich in ihrem erst zweiten Wettkampf der Saison dann auf die neue persönliche Bestmarke von 46,89 Meter. Damit sicherte sich die angehende Abiturientin den Hessentitel und verbesserte zudem die Kreisrekorde in der U20 und bei den Frauen, die sie beide mit 46,04 Metern hielt.