Intensiver Dreier-Pack für Leichtathleten

Auf die deutschen Leichtathleten wartet eine Saison mit drei großen Meisterschaften in kurzen Abständen. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo gehört zu den Athleten, denen DLV-Vorstandschef Idriss Gonschinska sogar ein Titel-Triple zutraut.

DARMSTADT - Man könnte aus Athletensicht sagen: purer Stress. Idriss Gonschinska formuliert es lieber so: "Das ist ein sehr intensiver Wettkampfblock, den wir in dieser Art und Weise noch nicht realisiert haben". Damit meinte der Vorstandschef des in Darmstadt beheimateten Deutschen Leichtathletik Verbandes (DLV) einen in dieser komprimierten Form noch nie da gewesenen Dreier-Pack: Deutsche Meisterschaften vom 23. bis 26. Juni in Berlin, Weltmeisterschaft vom 15. bis 25. Juli in Eugene/USA, Europameisterschaft vom 15. bis 21. August in München.

Die nationalen Meisterschaften sind dabei keinesfalls der lockere Einstieg in den Drei-Wochen-Rhythmus. Vielmehr könnte im Berliner Olympiastadion schon manche Hoffnung auf internationale Erfolge oder zumindest Auftritte platzen. "Wir haben mit Athleten und Trainern vereinbart, dass wir die Ersten und Zweiten der deutschen Meisterschaft mit Vorrang nominieren für WM und EM", erklärte Gonschinska in einer Video-Pressekonferenz. "In Berlin bekommen wir ein erstes Bild über den Saisontrend. Dort werden sich alle reinhängen, auch schon wegen der öffentlichen Wahrnehmung".

Denn die deutschen Meisterschaften sind wie schon 2019 eingebunden in "Die Finals", der Multimeisterschaft mit 16 Sportarten, zu denen auch Schwimmen, Triathlon und Moderner Fünfkampf gehören. "Das ist ein unfassbar tolles Format", sagt Gonschinska, der für seine Leichtathletik aber selbstbewusst formuliert: "Wir sehen uns nach wie vor als Zugpferd, das haben die Einschaltquoten deutlich gezeigt und das haben ARD und ZDF bestätigt".

Der DLV-Vorstandsvorsitzende verspricht zwei vollgepackte Tage im Olympiastadion, "wo ein Highlight das nächste jagt". Dazu kommen zwei ausgelagerte Wettbewerbe auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor, wo die deutschen Meister im Kugelstoßen ermittelt werden. Besondere Maßnahmen für ein besonderes Format, das für die Leichtathleten selbst am Ende aber doch einfach ihre deutsche Meisterschaft ist. "Das ist zwar ein tolles Riesensport-Spektakel, aber für uns steht doch die eigene Disziplin im Fokus und wir sind da komplett im Tunnel", erklärte Speerwerfer Julian Weber, der sich gerade mit persönlicher Bestweite von 89,54 Metern als Zweiter in Hengelo als gerüstet für die Supersaison zeigte.

"So ein Triple ist gar nicht so schlecht, da kann man seine Vorbereitung auf einen bestimmten Zeitraum konzentrieren", erklärte der Olympia-Vierte, den Gonschinska wie andere Speerwerfer oder Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo in eine Gruppe einordnet, "die sogar vom Triple träumen können". Entscheidende Faktoren seien dabei: "Wer regeneriert am besten? Wie kann man Emotionen bündeln? Das ist alles Neuland für die Athleten und den Verband". Der ja auch noch gegen eine enttäuschende Olympia-Bilanz in Tokio arbeiten muss - und beim dritten Highlight besonders im Fokus steht. Denn auch die EM ist ein Heimspiel - als Teil eines weiteren Multisport-Spektakels in München.