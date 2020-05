Keine Meisterschaften in Süddeutschland

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS (kie). Ungeachtet der sich Lockerungen für den Trainingsbetrieb in der Leichtathletik geht es mit den Absagen bei den Wettkämpfen munter weiter. So hat das Präsidium des Süddeutschen Leichtathletik Verbandes (hierzu gehören die Landesverbände Baden, Bayern, Hessen, Pfalz, Rheinland, Rheinhessen, Saarland und Württemberg) jüngst entschieden, dass es in diesem Jahr keine Titelkämpfe mehr geben wird.

Sehr ärgerlich besonders für jene (Nachwuchs)Athleten, die noch nicht ganz so weit sind, die doch recht hohen Qualifikations-Normen zu erfüllen. Hier waren die "Süddeutschen" immer ein sehr gutes Pflaster zum Formtest auf leistungsstarker Ebene gegen Starter aus den anderen Landesverbänden.

Eventuelle DM

Somit wird es am Wochenende 20./21. Juni in Zweibrücken (Pfalz) keine Titelkämpfe der U23 (Junioren) und des Schüler-Nachwuchses (U16) geben. Auch die Aktiven (Männer/Frauen) sowie die Jugendlichen (U18) ermitteln am 11./12. Juli in Walldorf (Baden) ebenfalls keine Meister. Gleiches trifft auf die Altersklassensportler am 26. September bei den Mehrkampf-Meisterschaften der Senioren in Nieder-Olm (Rheinhessen) zu. Das SLV-Präsidium bedauert die Absagen sehr, sah aber keine Alternative und orientierte sich unter anderem am Norddeutschen Leichtathletik-Verband, der in diesem Jahr ebenfalls keine Meisterschaften mehr ausrichtet.

Sollte sich die Situation zum Ende des Sommers oder Anfang Herbst entspannt haben und noch eine begrenzte Zahl von Wettkämpfen möglich sein, sollte der Fokus dann eher auf den Landesmeisterschaften der einzelnen Verbände beziehungsweise deutschen Meisterschaften liegen.

HLV berät

Auf Bundesebene wird es jedoch bis Ende Juli keine Meisterschaften geben. Die ersten Titelkämpfe, die Stand heute noch fix terminiert sind, sollen die deutschen Jugendmeisterschaften (U18 und U20) vom 24. bis 27. Juli in Ulm sein.

In Hessen hat der Leichtathletik-Verband (HLV) bis zum Beginn der Sommerferien alle Meisterschaften abgesagt. Über eventuell machbare Nachholtermine wird das Präsidium wahrscheinlich im Juni entscheiden.