Keine Sprints oder Sprünge unterm Hallendach

HOCHTAUNUS - Schon sehr früh hat der Hessische Leichtathletik Verband (HLV) die Entscheidung getroffen, dass es im Jahr 2021 keine hessischen Hallen-Meisterschaften geben wird. Weder für die Schüler, noch für die Jugend, die Aktivenklasse oder im Seniorenbereich. Normalerweise werden die Titelkämpfe unter dem Hallendach, in Hessen kommen dafür die Austragungsorte Frankfurt/Kalbach, Stadtallendorf oder Hanau in Betracht, immer in den Monaten Januar beziehungsweise. Februar durchgeführt.

Option für Kaderathleten

In der momentanen Corona-Situation ist jedoch nicht abzusehen, in welcher Größe Teilnehmerfelder bei Sportveranstaltungen in den nächsten Monaten oder Anfang 2021 zulässig sein werden. Eine optimale Planung von Titelkämpfen mit zum Teil über 200 Teilnehmern ist somit kaum darstellbar. Hinzu kommt, dass sich wegen der Corona-Krise die Trainingsmöglichkeiten der hessischen Athleten lokal doch recht unterschiedlich gestalten. Somit sind gleiche Trainingsbedingungen in den nächsten Monaten landesweit nicht unbedingt gegeben.

"Der HLV wird somit auf die gewohnte Durchführung seiner Hallen-Meisterschaften in der kommenden Saison verzichten. Der hessische Verband möchte jedoch seinen Bundes- und Landeskader-Athleten die Möglichkeit geben, im Rahmen von kleineren Hallensportfesten, Leistungstests und anderen Qualifikation-Wettkämpfen zur Vorbereitung auf die deutschen Hallen-Meisterschaften ein paar Startmöglichkeiten zu erhalten", so Vizepräsident Martin Rumpf, der im HLV für den Bereich Leistungssport verantwortlich zeichnet.