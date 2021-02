Keine Titelkämpfe der Studenten

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS - Seit über 20 Jahren war das Leichtathletik-Zentrum in Frankfurt/Kalbach Austragungsort der deutschen Hochschulmeisterschaften. Jetzt teilte das Wettkampfsport-Referat des ADH (Allgemeiner deutscher Hochschulsportverband) mit, das die Meisterschaften unter dem Hallendach wegen der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden können. Auch die Analyse eines Testwettkampfes unter allen geforderten Schutzmaßnahmen am 16./17. Januar an gleicher Stelle ließ keine andere Entscheidung zu. "Dafür richten wir nun unsere volle Konzentration auf die Freiluft DHM und hoffen, dass wir dort die bereits gewonnenen Erkenntnisse gewinnbringend umsetzen können", so ADH-Sportdirektor Thorsten Hütsch.