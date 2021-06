Koletzko und Lehl bei DM auf Titeljagd

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS - Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Altersklasse U23 an diesem Wochenende in Koblenz geht es neben den Titeln auf nationaler Ebene auch um die letzte Qualifikations-Möglichkeit für die Europameisterschaften in Tallinn/EST. Aus der Usinger Region reist ein Trio nach Rheinland-Pfalz. Absoluter Top-Favorit ist Oliver Koletzko (Wiesbadener LV/noch U20). Der Schmittener sollte mit seiner Bestleistung von 7,90 Metern keine Probleme haben, den Weitsprung-Titel zu holen, obwohl er noch der jüngeren Altersklasse U20 angehört. Nachdem Koletzkos Altersklassenkollege Simon Batz (LG Landkreis Kehlheim/bisher 7,76 Meter) nicht gemeldet hat, wäre alles andere als der DM-Titel für "Oli" schon eine echte Überraschung. Er hat den Richtwert für die EM der Altersklasse U20 bereits locker abgehakt.

Auch Max Lehl (TSG Wehrheim) ist klar in der Medaillenspur. Der Stabhochspringer meisterte jüngst starke 5,02 Meter und ist damit Zweiter im Melde-Ranking. Bo Kanda Lita Baehre (TSV Bayer 04 Leverkusen), mit 5,70 Metern der überragende Springer in der U23, verzichtet auf einen sicheren DM-Titel und nimmt bei einem Meeting seines Vereins die Olympia-Norm in Angriff.

Die heimische Truppe komplettiert Jeremy McQueen (ebenfalls TSG Wehrheim). Der Zehnkämpfer packte im Vorfeld die Einzel-Norm über die 110 Meter Hürden, ist hier aber Letzter in der Meldeliste.