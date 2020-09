Koletzko und Lehl sind Gold-Aspiranten

Der Schmittener Oliver Koletzko (Wiesbadener LV) ist im Weitsprung der Altersklasse U18 der große DM-Favorit. Archivfoto: Schmitt

HOCHTAUNUS (kie). Für die nationale Nachwuchs-Elite (U20 und U18) bei den Leichtathleten steht an diesem Wochenende mit den nationalen Titelkämpfen in Heilbronn der Jahreshöhepunkt auf dem Programm. Zwar sind die Cracks aus dem Taunus "nur" mit einem Quintett im schmucken Franken-Stadion präsent, doch ein Trio hat echte Medaillenchancen.

Alles andere als der DM-Titel für Oliver Koletzko (Wiesbadener LV) wäre eine herbe Enttäuschung. Der Schmittener, der bereits im Februar in Neubrandenburg "Gold" unter dem Hallendach holte, führt die Meldeliste im Weitsprung der Altersklasse U18 mit überragenden 7,72 Metern an. Ärgster Verfolger ist Fynn-Henry Khoungkhakoune (Berliner SV), der bisher jedoch auf lediglich 7,01 Meter kam. Rund 70 Zentimeter Abstand sind Welten im Weitsprung. Zudem sprang Koletzko bei all seinen Wettkämpfen bisher überaus konstant und lieferte "in Serie" gültige Top-Weiten ab.

Der nächste Gold-Aspirant trägt das Trikot der TSG Wehrheim. Max Lehl ist bei den U20ern mit seinen 5,91 Metern von Darmstadt die Nummer eins im Stabhochsprung. Der bis dato beste Jugendliche, Luke Zenker (TSV Bayer 04 Leverkusen/4,95 Meter), gehört noch der jüngeren U18 an und geht in Heilbronn natürlich in seiner Klasse auf Höhenjagd. Hinter Lehl haben Finn Jakob Torbohm (ebenfalls Leverkusen/4,85 m), Jonas Wolf (LG Olympia Dortmund) sowie Ole Perske (SC Potsdam/beide 4,80 m) auch noch Edelmetall im Visier. Hier liegen sie stärksten Springer also recht dicht zusammen, was einen spannenden Wettkampf verspricht.

Max Grabosch (Königsteiner LV) wird über 5000 Meter seine Spikes schnüren. Der U20er lieferte auf dieser Distanz mit tollen 14:43,02 Minuten jüngst einen hervorragenden Kreisrekord ab und wird mir dieser Zeit auf Platz zwei der Meldestatistik geführt. Solche Zeiten sind bei Meisterschaften jedoch nicht zu erwarten, da hier eher "auf Platzierung" gelaufen wird. Aber auch bei einem Bummelrennen hat Grabosch gute Chancen auf Edelmetall, da er auch auf der Unterdistanz schon ziemlich flotte Zeiten abgeliefert hat und ziemlich gut spurten kann.

Gleich zwei Jungs der Altersklasse U18 aus der heimischen Region gehören zu den 23 Athleten, die sich über 400 Meter für die DM qualifizieren konnten. Um hier ins Finale zu kommen, muss jedoch erst der Vorlauf überstanden werden. Dieses Vorhaben sieht für Okai Charles (Königsteiner LV) ziemlich gut aus. Der baumlange Kerl ist zwar eigentlich Mittelstreckler, "kann" aber auch die Stadionrunde, was er letzten Monat mit dem tollen Kreisrekord von 49,73 Sekunden eindrucksvoll unter Beweis stellte. Wahrscheinlich wird auch eine Leistung knapp unter 50 Sekunden nötig sein, um zu den acht Finalisten zu gehören. Bei Sven Müller (MTV Kronberg) stehen bisher 50,84 Sekunden zu Buche, die der Langsprinter aus Friedrichsdorf gerne weiter nach unten drücken würde.

Die DM-Qualifikation packte auch Jette Priedemuth (Königsteiner LV) im Hammerwerfen der U20. Sie wäre mit ihrer Kreisrekordweite von 46,89 Metern die Nummer acht gewesen, verzichtete wegen über zwei Monaten Trainingsausfalls in der Vorbereitung jedoch auf die "Deutschen".