Koletzkos Weitsprung-Rekord-Knaller

Oliver Koletzko aus Schmitten springt 7,72 Meter weit - Hessenrekord der U18.

HOCHTAUNUS (kie). Ein echter Rekord-Knaller gelang Oliver Koletzko (Wiesbadener LV) beim "Heimspiel" im Helmut-Schön-Sportpark in Wiesbaden. Der amtierende deutsche Hallenmeister (U18) aus Schmitten zauberte nach zwei ungültigen Versuchen im dritten Durchgang dann einen Top-Versuch in die Grube. Bei regulärem Wind (+ 0,4 m/sec.) flog der Bundeskaderathlet auf überragende 7,72 Meter.

Damit pulverisierte der Schmittener den bereits knapp elf Jahre alten Hessenrekord von Yannick Roggatz (TV Heppenheim). "Oli" legte auf die alte Marker gleich satte 19 Zentimeter drauf und liegt damit nur fünf Zentimeter unter dem deutschen U18-Rekord. Im letzten Versuch flog Koletzko noch auf 7,75 Meter, wurde hier jedoch von einem zu starken Rückenwind (+ 2,6 m/sec.) angeschoben. Samuel Claudy (LAV Bayer Uerdingen Dormagen/U20) hatte als Gesamtzweiter (7,28 m) nie eine Chance. Mit der Weite aus der Landeshauptstadt hätte Koletzko zu den glasklaren Medaillen-Anwärtern bei den Jugend-Europameisterschaften Mitte Juli in Riet/ITA gezählt. Doch die kontinentalen Titelkämpfe in der Adria-Stadt wurden zu Beginn der Corona-Krise schon vorzeitig gestrichen und auf das nächste Jahr verschoben. 2021 ist das große Weitsprung-Talent in der Altersklasse U18 nicht mehr startberechtigt, da er dann schon U20er ist.