Kugelstoßen: Storl lässt Hallensaison aus

Kugelstooßer David Storl lässt die Hallensaison aus. Foto: Bernd Thissen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Bernd Thissen/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Leipzig - Der frühere Kugelstoß-Weltmeister David Storl verzichtet auf die Hallensaison und konzentriert sich auf sein Comeback im Sommer.

«Es läuft gut, wir sind optimistisch. Aber wir haben uns bewusst entschieden, die Hallensaison auszulassen und Storli lieber in Ruhe auf den Sommer vorzubereiten», sagte Trainer Wilko Schaa der «Leipziger Volkszeitung».

Storl hatte 2021 wegen Rückenbeschwerden keinen Freiluftwettkampf bestritten und die Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Nun wird der 31-Jährige seinen deutschen Hallen-Titel bei den Meisterschaften in Leipzig am 26. und 27. Februar nicht verteidigen.

Die Saisonhöhepunkte für Storl werden die WM im Juli in Eugene (USA) sowie die EM im August in München sein. Körperlich ist er auf einem guten Weg. «Wir haben an der Basis gearbeitet. Sein Körper ist soweit belastbar, dass wir alle Übungen wieder machen können», sagte Schaa. Die Umfänge im Training werden allerdings künftig geringer sein, und Storl werde «sicher nie mehr so viele Stöße absolvieren wie vor zehn Jahren».

© dpa-infocom, dpa:220125-99-840006/2