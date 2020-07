Leiacker macht sich doppeltes Rekord-Geschenk

Karolin Leiacker (TSG Wehrheim) stellt bei einem Sportfest in Darmstadt gleich zwei neue Kreisrekorde (U20 und Frauen) auf. Mit ihren 3,42 Metern verbessert sie die gut sechs Jahre alten Bestmarken von Annika-Lena Lietz (SG Anspach) um gleich 17 Zentimeter. Foto: kie

HOCHTAUNUS (kie). Hoch hinaus ging es für die Stabartisten von der TSG Wehrheim bei einem Sportfest in Darmstadt. Gleich zwei Kreisrekorde konnte Karolin Leiacker im "Bürgerparkstadion" bejubeln. Die Jugendliche der Altersklasse U20 begann bei 3,12 Metern, ließ dann die nächste Höhe aus und flog auch bei 3,32 sowie 3,42 Metern jeweils im ersten Versuch über die Latte. Damit knackte die Gymnasiastin den bereits gut sechs Jahre alten Rekord von Annika Lena Lietz (damals SG Anspach), die während eines Schüleraustausches (2014) im neuseeländischen Wellington 3,25 Meter meisterte. Diese Höhe bedeutete damals auch den Kreisrekord bei den Frauen und wurde bis heute nicht verbessert. Somit machte sich Karolin ein paar Tage vor dem Abflug in den Sommerurlaub nach Portugal ein doppeltes "Rekord-Geschenk" und kommt langsam wieder in den Bereich ihrer Freiluftbestmarke, die bei 3,50 Metern notiert.

Der Sieg in Darmstadt ging mit starken 3,62 Metern an Marie Sauerwein (USC Mainz), auf die Leiacker bei den "Hessischen" nächsten Monat jedoch nicht treffen wird.

Auch Max Lehl (ebenfalls TSGW) war in Südhessen mit von der Partie und gewann mit der neuen Freiluft-Bestmarke von 4,82 Metern den Wettkampf bei der männlichen U20. Max stieg bei 4,52 Metern ohne Probleme ein, musste dann bei 4,72 Metern aber ein wenig zittern, da diese Höhe erst im dritten Versuch klappte. Die neue persönliche Freiluft-Bestmarke gelang dann aber auf Anhieb. Lehl, der im Januar in der Halle bereits glatte fünf Meter überquert hatte, gehört nun für die deutschen Jugend-Meisterschaften am ersten September-Wochenende in Heilbronn zum Kreis der Medaillenanwärter.

Auch Nick ist gut drauf

Richtig gut drauf ist auch Nick Lehl, der jüngere Bruder von Max. Der U18er steigerte sich auf 4,12 Meter und musste lediglich dem Lokalmatador Benedikt Haug (ASC Darmstadt/4,22 Meter) den Vortritt lassen. Die erfolgreiche TSG-Truppe komplettierte Joshua Thiede. Der M15er ist noch ein Stabhochsprung-Novize und überwand hier 2,92 Meter. Beim Springen ohne Stab überquerte Joshua problemlos 1,67 Meter.

Siebenkämpferin Maria Gauges (LG Eintracht Frankfurt) absolvierte ebenfalls zwei Starts. Die Oberurselerin gewann bei den Frauen den Hochsprung mit 1,55 Metern und ließ den Speer als Vierte auf glatte 33 Meter fliegen. Beim Speerwerfen der Jugendklasse U18 markierte Lea Borngräber (MTV Kronberg) als Zweite 31,25 Meter und kann damit den Landesmeisterschaften in Gelnhausen entspannt entgegenblicken.