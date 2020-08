Leichtahtletik-DM mit Hochtaunus-Quartett

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS (kie). Recht überschaubar ist mit vier Teilnehmern die Truppe der Leichtathleten aus dem Taunus, die am Wochenende (8./9. August) bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig an den Start gehen wird. Das Quartett wird die Titelkämpfe in Niedersachsen aber bestimmt lange in Erinnerung behalten, finden sie wegen der Corona-Krise doch vor leeren Rängen statt. Zuschauer sind nach einer Verordnung der zuständigen Behörden nicht zugelassen. Auch die Teilnehmer-Felder wurden "gedeckelt". Die DM-Qualifikation erfolgte aus einer Kombination der Leistungen des Vorjahres und aktuellen Ergebnissen.

Im Stabhochsprung bringt Gordon Porsch (LG Eintracht Frankfurt) starke 5,61 Meter mit, die der Neu-Anspacher vor ziemlich genau einem Jahr bei einem Sportfest in Mannheim sprang. Im Freien lief es 2020 bisher noch nicht so richtig rund, stehen hier doch lediglich 5,11 Meter zu Buche, erzielt beim Stab-Meeting auf dem Wehrheimer Oberloh. In Braunschweig trifft Porsch auf nur neun weitere Gegner. Die Teilnahme am Endkampf, in den die Top-Acht kommen, ist Pflicht. Um noch weiter nach vorne zu kommen, wird sich der Lehramts-Student jedoch steigern und einige Zentimeter drauflegen müssen.

Beim Weitsprung stehen elf Starter in der Meldeliste. Mit von der Partie ist hier Gianluca Puglisi (Königsteiner LV), der jedoch mit Medaillen-Ambitionen anreist. Schon in der Hallensaison lief es für den Medizinstudenten prima, wurde er im Leipzig doch deutscher Vizemeister hinter Julian Howard (LG Region Karlsruhe). Der ist auch in Braunschweig wieder der Favorit, markierte er am vergangenen Wochenende in Weinheim doch starke 8,03 Meter. Puglisi ist mit seinen dort gesprungenen 7,82 Metern Dritter der Meldestatistik, nur einen winzigen Zentimeter hinter Maximilian Entholzer (LAC Passau). Es wird also bestimmt eine sehr spannende Angelegenheit, bei der auch noch Nationalmannschafts-Zehnkämpfer Andreas Bechmann (LG Eintracht Frankfurt) mitspringt.

Gegen Mihambo

Edelmetall will auch Maryse Luzolo (ebenfalls KLV) im Gepäck haben, wenn es am Sonntag wieder zurück in Richtung Taunus geht. Auch Luzolo sprang in Weinheim und steigerte sich an der Bergstraße auf die Saisonbestmarke von 6,53 Metern. Das bedeutet Position zwei in Deutschland hinter "Dauerrivalin" Merle Homeier (LG Göttingen/6,57 Meter). Beide Athletinnen werden sich aber am Sonntag ziemlich sicher Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) geschlagen geben müssen. Die Weltmeisterin von Doha (7,30 Meter) absolviert in ihrer Paradedisziplin den ersten Freiluft-Wettkampf, nachdem sie bisher nur "sprintend" unterwegs war.

Komplettiert wird die Taunus-Truppe von Amelie Svensson (LG Region Karlsruhe). Die Paradestrecke der Bad Homburgerin sind die 3000 Meter Hindernis. Bei der vergangenen DM im Berliner Olympiastadion markierte die Kurstädterin 10:14,59 Minuten. Das reichte locker zur Qualifikation, da es in dieser Saison erst drei Rennen in Deutschland gab, die aber allesamt langsamer waren.