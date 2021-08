Leichtathletik: Gold nach Zielfoto-Entscheid

Jetzt teilen:

WALLDORF - Das Warten auf die Auswertung des Zieleinlauffotos wurde zur kleinen Geduldsprobe. Doch dann durften Malin Stavenow, Sophie Ullrich, Viktoria Koletzko und Hawa Jalloh sowie Trainer Thorsten Groß ihrer Freude freien Lauf lassen. Das Frauen-Quartett des Wiesbadener LV hatte bei den Süddeutschen Meisterschaften in Walldorf den Titel in der 4 x 100-Meter-Staffel perfekt gemacht. In 46,55 Sekunden hauchdünn vor dem TSV Schott Mainz, dessen Läuferinnen nach 46,56 Sekunden das Ziel passierten. Daneben hatte Weitsprung-Coach Peter Rouhi Grund zur Freude in der Frauen-Konkurrenz. Viktoria Koletzko gewann mit persönlicher Bestleistung von 6,21 Metern. Malin Stavenow (6,08) und Sophie Ullrich (6,04) folgten auf den Rängen zwei und vier. Feliks Merkel (U 18) wurde im Weitsprung Fünfter (6,64), Cullen Kuntz (TV Waldstraße) bei den Männern über 1500 Meter in 4:00,16 Minuten Sechster.