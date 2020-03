Leichtathletik-WM um ein Jahr verschoben

Wegen der Olympia-Verschiebung findet die Leichtathletik-WM erst im Jahr 2022 statt. Foto: Michael Kappeler/dpa (Bild: dpa) (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Monaco - Nachdem der neue Olympia-Termin steht, wird die für den August 2021 in Eugene/USA geplante Leichtathletik-WM ins Jahr 2022 verschoben.

«Jeder muss flexibel und kompromissbereit sein, und zu diesem Zweck arbeiten wir jetzt mit den Organisatoren der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Oregon an neuen Terminen im Jahr 2022», teilte der Leichtathletik-Weltverband am Montag mit. Die Titelkämpfe im US-Bundesstaat Oregon sollten ursprünglich vom 6. bis 15. August 2021 stattfinden.

Die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio um fast genau ein Jahr begrüßte der Leichtathletik-Weltverband. «Dies gibt unseren Athleten die Zeit, die sie brauchen, um wieder in Training und Wettkampf zu gehen», teilte World Athletics mit. Die für dieses Jahr abgesagten Tokio-Spiele sollen nun vom 23. August bis zum 8. August 2021 veranstaltet werden. Ursprünglich sollte Olympia in diesem Jahr am 24. Juli eröffnet werden und am 9. August enden.