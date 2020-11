Leichtathletik:Kreis plant Hallen-Saison

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS - Der Leichtathletik-Kreis Hochtaunus hat in seiner letzten (Online)Vorstands-Sitzung entschieden, mit den Planungen für die Hallen-Saison 2021 zu beginnen. "Trotz der sehr unsicheren Ausgangslage gehen wir die Sache an, um vorbereitet zu sein. Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe an Fragezeichen und Dinge, die heute noch nicht vorhersehbar sind. Trotzdem haben wir die LA-Halle im Sportzentrum Frankfurt/Kalbach für unsere Meisterschaften am 20. und 21. Februar beim Sportamt der Stadt Frankfurt reserviert", berichtet Kreis-Vorsitzende Dagmar Fuhrmann. In den vergangenen Jahren wurden die Titelkämpfe unter dem Hallendach immer zusammen mit den beiden LA-Kreisen Wetterau und Maintaunus durchgeführt. Ob dies auch 2021 wieder praktikabel ist, wird sicherlich von den dann zulässigen Teilnehmerzahlen für sportliche Großveranstaltungen abhängig sein.

"Unterm Strich muss sich die Sache für uns als ausrichtenden Kreis ja auch rechnen. Was benötigen wir an Startern, dass wir die nicht unerheblichen Mietkosten für dieses Wochenende decken können und auch noch mit einem kleinen Plus aus der Veranstaltung raus gehen", gibt Fuhrmann zu bedenken.

Zudem sollen möglichst früh die entsprechenden Kampfrichter kontaktiert werden, die dann eventuell zur Verfügung stehen. Aktuell hat Kampfrichterwartin Katrin Marxen rund 20 zertifizierte Kräfte auf ihrer Liste, von denen jedoch einige erfahrene Kampfrichter bereits recht betagt sind bzw. einer Risikogruppe angehören und somit wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen. Unter diesem Aspekt wäre eine erneute kreisübergreifende Meisterschaft natürlich von Vorteil, da dann der Pool an Kampfrichtern deutlich größer ist.

Bei den Bahnveranstaltungen 2021 hat der TV Dornholzhausen seine Bereitschaft signalisiert die Schüler-Meisterschaften als Eintages-Event auf der Bad Homburger "Nord-West-Anlage" als örtlicher Ausrichter durchzuführen. Die gleiche Anlage könnte dann auch Schauplatz der Regional-Einzel-Meisterschaften (für alle Altersklassen) sein, bei denen dann die HTG Bad Homburg das Heft in der Hand hat. Das Stadion in der Kurstadt sollte schon in diesem Jahr Schauplatz der Regio-Titelkämpfe "Rhein-Main (zu ihr gehören die Kreise Frankfurt, Gelnhausen/Schlüchtern, Hochtaunus, Limburg/Weilburg, Maintaunus, Offenbach/Hanau, Rheingau/Taunus, Wetterau und Wiesbaden) sein, die dann wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten.

Der Kreis Leichtathletik Tag findet wahrscheinlich Ende Februar statt, wobei sich hier der TV Oberstedten als möglicher Ausrichter ins Spiel gebracht hat.