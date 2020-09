Lenzner und Lehl auf Titeljagd

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS (kie). Finale: Mit den Titelkämpfen im Mehrkampf endet für die hessischen Leichtathleten an diesem Wochenende (19./20. September) die Meisterschaftssaison. Etwas mehr als 100 Starter, darunter auch sieben Athleten aus den Taunus-Vereinen, haben ihre Meldung für das große Kräftemessen im Darmstädter Bürgerpark-Stadion abgegeben.

Im Zehnkampf der Altersklasse U18 gehen Fynn Lenzner und Nick Lehl (beide TSG Wehrheim) auf Punktejagd. Mit insgesamt zehn Teilnehmern ist die Resonanz hier noch halbwegs passabel. Die beiden TSGler machen "Jagd" auf die 6039 Punkte von Markus Wagenleitner (Königsteiner LV), der in dieser Saison die Bestenliste (2020) im Kreis anführt.

Philip Weidenbach (TV Dornholzhausen) trifft im Neunkampf der M15 auf lediglich vier weitere Gegner. Deutlich mehr los ist im Siebenkampf der W14 mit 16 Starterinnen, darunter Sophia Bockeloh (TV Dornholzhausen). Bei ihrer Vereinskollegin Amelie Velte stehen im Siebenkampf der älteren W15 insgesamt 17 Mädels in der Meldeliste. Das größte Teilnehmerfeld wird es mit 21 Athletinnen im Siebenkampf der weiblichen Jugend U18 geben. Hier stellt sich Lea Borngräber (MTV Kronberg) der zweitägigen Herausforderung. Bei den Männern nimmt Suren Danieljan (TSG Oberursel), am vergangenen Wochenende bei der "Einzel-HM" noch über 100 und 200 Meter im Einsatz, den Zehnkampf in Angriff.