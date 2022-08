Kam nach 2:00,82 Minuten ins Ziel: Christina Hering. (Bild: dpa) (Foto: Marius Becker/dpa)

München - Lokalmatadorin Christina Hering ist bei den Leichtathletik-Europameisterschaften über 800 Meter auf den siebten Platz gelaufen.

Die 27 Jahre alte Münchnerin musste in der Schlussphase des Finales die Konkurrenz ziehen lassen und kam nach 2:00,82 Minuten ins Ziel. Den Titel holte sich die Olympia- und WM-Zweite Keely Hodgkinson aus Großbritannien in 1:59,09 Minuten, Silber ging an die Französin Rénelle Lamote in 1:59,49 Minuten. Die Polin Anna Wielgosz gewann Bronze in 1:59,87 Minuten.

