Maryse Luzolo springt für Deutschland

Maryse Luzolo (Königsteiner LV) tritt für Deutschland bei den Europameisterschaften im polnischen Torun an.

HOCHTAUNUS - Zum Aufgebot des Deutschen Leichtathletik Verbandes (DLV) für die Hallen-Europameisterschaften im polnischen Torun (4. bis 7. März) gehören acht Hessen, darunter mit Maryse Luzolo auch eine Athletin aus dem Hochtaunuskreis. Für die kam die Nominierung dann doch etwas überraschend. "Zwar habe ich auf einen EM-Start gehofft, aber nicht richtig damit gerechnet. In erster Linie hatte ich mich mit meinem Trainer Jürgen Sammert auf die deutschen Meisterschaften letztes Wochenende vorbereitet und dabei auch ein wenig die Europameisterschaften im Hinterkopf gehabt. Als Norm waren 6,80 Meter gefragt, die ich ja noch nie gesprungen bin. Somit ruhten die Hoffnungen auf einen Startplatz über die europäische Rangliste. Das hat ja nun geklappt. Ich freue nicht riesig", so Luzolo, die in Dortmund mit 6,51 Metern DM-Bronze holte.

Grimm fehlen 27 Punkte

Für Torun sind vom Europäischen Verband (European Athletics) 16 Springerinnen zugelassen. Von denen haben in diesem und dem letzten Jahr lediglich sechs Athletinnen die geforderten 6,80 Meter (egal ob Freiluft oder Halle) übertroffen. Die restlichen Startplätze wurden dann über ein Nachrück-Verfahren mithilfe der Bestenliste aufgefüllt. Für die stets fröhliche KLV-Athletin ist es der zweite Start im Nationaltrikot der Frauen (Hauptklasse). Wenige Monate vor ihrer schweren Knie-Verletzung im Sommer 2017 war Maryse schon einmal unter dem Hallendach für Deutschland im Einsatz. Im Belgrad belegte sie damals den zehnten Platz. Eine gelungene internationale Premiere gab es dann 2019 mit der Silbermedaille bei der Militär-WM in Wuhan/CHN.

"Natürlich wäre die Finalteilnahme in Torun eine tolle Sache. Das wird aber sehr schwer. Ich wäre aber auch über einen tollen Wettkampf mit einer neuen Bestweite zufrieden. Ich springe momentan sehr konstante Serien. Es fehlt einfach einmal ein Ausreißer nach oben", so die Biologie-Studentin, deren Bestmarke bei 6,61 Metern notiert. Für das DLV-Team und Luzolo, sie ist aktuell die Nummer zwölf im Europa-Ranking, geht es am Wochenende zuerst ins Bundesleistungszentrum nach Kienbaum/Brandenburg und vor dort dann weiter nach Polen. Am Freitag ist dann ab 12.15 Uhr in der Qualifikation Daumen drücken angesagt.

Auch Vanessa Grimm (ebenfalls KLV) wäre gerne in der Kopernikus-Stadt an den Start gegangen. Vor zwei Wochen stellte die Siebenkämpferin mit starken 4415 Punkten eine neue Bestmarke auf und ist damit aktuell die stärke Deutsche im Hallen-Fünfkampf. Das reichte jedoch nicht für den Trip nach Polen. Die insgesamt zwölf Startplätze dort wurden nach einem besondern Schlüssel vergeben. Sechs über die Freiluft-Bestenliste 2020 im Siebenkampf (dort war Grimm Elfte) und die restlichen Tickets über die aktuelle Hallen-Liste. Hier fehlten Grimm am Ende nur winzige 27 Punkte.