Max Lehl erfüllt Favoritenrolle

Max Lehl (TSG Wehrheim) reichen bei den süddeutschen Meisterschaften der Altersklasse U23 übersprungene 4,85 Meter, um sich den Titel zu holen.

HOCHTAUNUS - Kein Problem mit seiner Favoritenrolle hatte Max Lehl. Der Stabhochspringer von der TSG Wehrheim führte mit seiner Bestmarke von 5,02 Metern die Meldeliste der süddeutschen U23-Meisterschaften souverän an. Nach dem Stabbruch am vorherigen Wochenende in Walldorf gab es diesmal keine Probleme mit dem "Arbeitsgerät". Max stieg bei 4,70 Meter in den Wettkampf ein und meisterte diese Höhe auf Anhieb. Die 4,85 Meter klappen im zweiten Versuch und reichten dann auch zum Sieg. Die dann aufgelegten 4,95 Meter waren für Lehl an diesem Tag dann doch zu hoch. Komplettiert wurde das Feld der Taunus-Athleten durch Alexander Ries (MTV Kronberg). Der Dreisprung-Spezialist gehört noch der Jugendklasse U20 an und hatte in die U23 "hochgemeldet". Mit 13,34 Meter bewegte sich der MTVler im Rahmen seiner Bestmarke und wurde Vierter.

Gerade bei den Sprintern ist es nicht so einfach, die Top-Form über einen längeren Zeitraum zu halten. Bestens gelingt dies aktuell Tim Kolbe (TSG Friedrichsdorf), der seit rund zwei Monaten reihenweise ziemlich flotte Zeiten abliefert. Es vergeht quasi kein Start, bei dem der Youngster aus der Zwiebackstadt über 100 Meter nicht die Elf-Sekunden-Schallmauer knackt. So auch am Wochenende bei den süddeutschen Meisterschaften der Altersklasse U23 in Frankfurt. In seinem Vorlauf deckte er als Sieger mit flotten 10,96 Sekunden die Karten noch nicht ganz auf, zeigte aber die beste Zeit in der ersten Runde. Im Finale musste der Favorit dann kurz zittern - Fehlstart! Ein Kampfrichter wollte erst Kolbe disqualifizieren. Doch es war der Nebenmann, der zuckte und so den zu frühen Start provozierte. Nach einer gelben Karte durften alle Sprinter erneut in den Block gehen. Der TSGLer kam prima aus dem Block, beschleunigte optimal und lief seinen Konkurrenten nach halber Distanz problemlos davon. Mit 10,70 Sekunden verbesserte Kolbe seinen eigenen (Männer)Kreisrekord, den er er vor rund fünf Wochenmitte 10,76 Sekunden in Wetzlar aufgestellt hatte. In seinem ersten U23-Jahr arbeitete sich Kolbe im hessischen Männer-Ranking ein gutes Stück nach vorne und hat hier jetzt lediglich vier ältere Sprinter vor sich.

Auch am zweiten Tag der Titelkämpfe passte es über die 200 Meter für den pfeilschnellen Läufer. Mit der besten Meldeleistung wurde Kolbe fürs Finale auf Bahn drei gesetzt und hatte somit diverse Konkurrenten gut im Blick. Doch bereits ausgangs der Startkurve war klar, dass auch hier der Titel in die Zwiebackstadt gehen würde. Kolbe setzte sich bei Windstille mit flotten 21,83 Sekunden problemlos gegen Apenayan Vasan (LCO Edenkoben/22,34 sec.) durch.

Zweimal "Silber" lautete die Edelmetall-Bilanz für Viktoria Koletzko. Die Schmittenerin im Trikot des Wiesbadener LV lieferte sich ein spannendes 100-Meter-Finale mit Lara Tornow. Es war eine ganz knappe Angelegenheit. Nach Auswertung des Zielfotos hatte Tornow (Sprintteam Wetzlar) bei leichtem Gegenwind mit 11,87 Sekunden ganz knapp die Nase vorne. Koletzko wurde mit winzigen 0,01 Sekunden Rückstand Vizemeisterin. Beim Weitsprung sah es erst nach einem Koletzko-Sieg aus. "Vicky" hatte 5,75 Meter vorgelegt, wurde dann aber von ihrer Vereins- und Trainingskollegin Malin Stavenow (5,96 m) ausgekontert. Zwar gelang Koletzko noch eine Verbesserung auf 5,83 Meter, was aber nicht reichte. Auf dem ungeliebten vierten Platz beendete Emma Graf (Königsteiner LV) die 5000 Meter (18:12,76 min.). Die Triathlon-Spezialistin sorgte über 4000 Meter an der Spitze fürs Tempo und wurde dann "überlaufen". Für die Eintracht Frankfurt gingen die Peine-Geschwister (Oberstedten) auf die Jagd nach guten Zeiten und Weiten. Anna-Lena (noch U20) wurde mit 63,20 Sekunden Dritte über die 400 Meter Hürden, ihre ältere Schwester Annabel sicherte sich mit überquerten 1,67 Metern "Silber" im Hochsprung. Ebenfalls süddeutsche Vizemeisterin wurde Lene Maurer (Königsteiner LV), die sich im Dreisprung auf die neuen Saisonbestmarke von 12,16 Metern verbesserte.