Max Lehl holt sich DM-Gold

Gold schmeckt prima: Max Lehl (TSG Wehrheim), der neue deutsche Meister im Stabhochsprung der U20. Foto: kie

HOCHTAUNUS (kie). Mit der Favoritenrolle ist es immer so eine Sache. Für manchen Gegner ist sie Ansporn, den Titelanwärter vom Thron zu stürzen. Auch der Favorit selbst hat zweifelsfrei einen gewissen Druck, seiner Rolle auch gerecht zu werden. Keinerlei Probleme mit Gedankenspielen dieser Art schien Max Lehl zu haben. Der Stabhochspringer im Trikot der TSG Wehrheim reiste mit 4,91 Metern als Führender der U20 in der Meldeliste zu den deutschen Jugend-Meisterschaften in Heilbronn an. Der "Vorsprung" auf Titelverteidiger Finn Jakob Torbohm (TSV Bayer 04 Leverkusen) betrug "nur" sechs Zentimeter - also ungefähr eine Höhe in einem Wettkampf.

Im Frankenstadion stieg Max Lehl bei 4,55 Metern in den Wettkampf ein und meisterte seine Anfangshöhe problemlos, was natürlich auch für mentale Sicherheit sorgte. Die dann aufgelegten 4,70 Meter klappten zwar erst im zweiten Versuch, doch die Konkurrenz behielt auch keine "weiße Weste". Mit den 4,80 und 4,90 Metern hatte der Stabartist aus dem Hochtaunus keine Probleme und flog jeweils mit dem ersten Versuch über die Latte.

Bereits hier war klar, dass Lehl mit Edelmetall im Gepäck auf die Heimreise gehen würde, nur die Farbe der Medaille war noch nicht ganz sicher. Titelverteidiger Torbohm blieb auf der Strecke und teile sich die Bronzemedaille mit Ole Perske (SC Potsdam). Im Kampf um "Gold" war nur noch Louis Pröbstle (MTG Mannheim) mit im Rennen, wobei der Athlet aus der Kurpfalz durch zwei Fehlversuche bei 4,90 Meter im Nachteil war. Beide Springer entschieden dann nach kurzer Absprache auf die 4,95 Meter zu verzichten und nahmen die 5,00 Meter in Angriff. Das klappte diesmal aber noch nicht. Nach je drei vergeblichen Versuchen war klar, dass der DM-Titel in das Apfeldorf ging und Lehl als neuer deutscher Meister die Heimreise antrat.

Die Vorgabe über 400 Meter war klar. Aus den drei Vorläufen zogen die jeweils beiden Ersten eines Rennens sowie zwei Zeitschnellste ins Finale ein. Auf den Punkt fit präsentierte sich Okai Charles (Königsteiner LV). Der Hessenmeister wiederholte seine Zeit von Gelnhausen auf die hundertstel Sekunden und zog als Zweiter in seinem Rennen mit starken 49,73 Sekunden direkt ins Finale ein. Nicht richtig in die Spur fand Sven Müller (MTV Kronberg), der im dritten Lauf unterwegs war. Mit 51,14 Sekunden (4.) hatte Sven keine Chance über die Zeitregel weiterzukommen. Hierfür wären 50,62 Sekunden nötig gewesen. Im Finale sollte Okai Charles schon flott anlaufen, aber nicht so schnell.

Laktat-Einschuss

Die 200-Meter-Zwischenmarke wurde deutlich zu schnell passiert, sodass bereits in der Zielkurve die Beine recht schwer wurden. Die letzten 100 Meter waren dann ein ziemlich harter Kampf gegen den Laktat-Einschuss, der nach eher langsamen 51,07 Sekunden auf dem achten Rang endete.

Auf den letzten Drücker hatte sich Conrad Heinemann für die DM qualifizieren können. Der Neuzugang im KLV-Trikot überraschte über 1500 Meter der U18 nach einem taktisch gestalteten Vorlauf (4:11,58 Minuten) mit dem Finaleinzug. Auch hier wurde nicht auf Zeit, sondern auf Tempo gelaufen. Zwischenzeitlich sogar so langsam, dass Heinemann kurzfristig auch einmal die Führungsarbeit übernahm. Am Ende bedeuteten 4:19,53 Minuten Platz neun.

Eigentlich wollte Max Grabosch (ebenfalls KLV) über die 5000 Meter eine Medaille holen. Doch daraus wurde für den U20er nichts. Eigentlich war er topfit und das Tempo nun wirklich nicht übermäßig hoch. Als dann in der entscheidenden Phase rund 1600 Meter vor Rennende ein Ruck durchs Feld ging, konnte der Bundeskaderathlet nicht mitgehen und rätselt noch immer über das "Warum". Mit dem siebten Platz in 15:22,14 Minuten war der Schützling von HLV-Coach Benjamin Stalf wahrlich nicht zufrieden.