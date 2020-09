Mühlenlauf ist abgesagt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS (kie). Eigentlich wollte der TV Oberstedten an diesem Sonntag, 6. September, seinen Mühlenlauf ausrichten. Ein entsprechendes Hygiene-Konzept wurde dafür ausgearbeitet. Eine Teilnahme sollte nur mit Voranmeldung (online) und vorheriger Überweisung der Startgebühr möglich. Nachmeldungen vor Ort wurden ausgeschlossen, um auch die Kontakte auf ein Minimum zu begrenzen. Geplant war wieder ein Hauptlauf über zehn Kilometer sowie ein Jedermann-Rennen über fünf Kilometer, das in erster Linie Lauf-Einsteiger und den jüngeren Nachwuchs ansprechen sollte.

Doch die Veranstaltung findet nun doch nicht statt. "Wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, den Mühlenlauf abzusagen. Die bisherige Melderesonanz lag doch erheblich unter unseren Erwartungen. Sie steht in keinem Verhältnis mit dem damit verbundenen Aufwand", so Wolfgang Kleemann, der im Vorstand des TV Oberstedten die Leitung des Sportbetriebs verantwortet. Verständlich, aber schade, wäre die Veranstaltung für die heimische Lauf-Szene doch ein Lichtblick am Ende nach monatelanger Absagen gewesen.

Noch nicht gestrichen sind, Stand heute, die Waldlauf-Meisterschaften des Leichtathletik-Kreises Hochtaunus, die für den 7. November nach Merzhausen vergeben wurden. Eine Ausschreibung liegt noch nicht vor. Je nach Altersklasse sind hier Strecken von 900 Metern für die Jüngsten bis zu 6,1 Kilometer für die Hauptklasse beziehungsweise Senioren geplant.