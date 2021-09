Nachwuchs ist endlich wieder im Einsatz

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS - Endlich wieder Leichtathletik für die jüngeren Läufer, Springer und Werfer im Kreis. Mit den Titelkämpfen auf lokaler Ebene können sich die Altersklassen M/W 10 bis 15 am nächsten Samstag, 18. September, endlich wieder sportlich messen. Gerade in diesem Bereich war das Wettkampf-Angebot im Kreis coronabedingt nahezu komplett eingeschränkt. Nachdem schon die Kreis-Hallen und auch die Kreis-Einzel-Meisterschaften für die Schüler komplett gestrichen wurden, kann der LA-Nachwuchs nun zum Ende der Freiluft-Saison in den Mehrkämpfen auf die Jagd nach Titeln und Medaillen gehen.

Die Veranstaltung im Friedrichsdorfer Sportpark (Navigation: Eduard Dekor Straße 1) beginnt um 10 Uhr mit den Vierkämpfen der Klassen M/W 12 bis 15. Eine Stunde später wird es dann für die gleichen Altersklassen im Dreikampf ernst. Die jüngsten Altersklassen (M/W 10 und 11) greife dann ab 14 Uhr (Dreikämpfe) ins Geschehen ein.

Voranmeldungen (7 Euro je Mehrkampf) sind bis zum heuten Dienstag (14. September) bis 23:59 Uhr über die nline-Plattform LA-NET erwünscht. Nachmeldungen am Wettkampftag sind in Ausnahmefällen bis 60 Minuten gegen die doppelte Startgebühr (14,- Euro) möglich. Alle Athleten der Klassen M/W 12 bis 15 müssen im Besitz eines gültigen Startpasses sein. Zudem ist pro fünf gemeldete Teilnehmer eines Vereins ein Kampfrichter bzw. Helfer zu stellen, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten. Weitere Informationen zum Mehrkampf gibt es bei Kreiswettkampfwart Wolfgang Kleemann, der telefonisch unter 06172/37250 erreichbar ist.