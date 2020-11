Nationalkader-Läuferin zieht es in den Hochtaunus

Vorne weg: Nationalkader-Athletin Jule Behrens (rechts, bisher ASC Darmstadt) startet in der nächsten Saison für die Leichtathletik-Hochburg Königsteiner LV. Foto: kie

HOCHTAUNUS - Beim Königsteiner LV tut sich wieder was. Nur wenige Tage nach dem Zugang von Top-Mittelstreckler Sven Wagner (bisher USC Mainz) schließt sich mit Jule Behrens (Jahrgang 2003) eine weitere Läuferin mit Nationalkader-Status dem Verein aus Burgstadt an.

Die amtierende deutsche Meisterin (U18) im Crosslauf ist jedoch nicht nur auf dem Querfeldeingeläuf sehr schnell unterwegs. Die Athletin vom ASC Darmstadt wurde bei den nationalen Titelkämpfen in Heilbronn auf der Bahn über 3000 Meter in 9:43,01 Minuten deutsche Vizemeisterin und wird in der deutschen Bestenliste mit dieser Zeit auf dem dritten Rang geführt. Auch die 4:35,63 Minuten über 1500 Meter der angehenden Abiturientin (Leistungskurse Biologie und Sport) können sich allemal sehen lassen. Dass sie neben dem Cross und auf der Bahn auch auf dem Asphalt so richtig Gas geben kann, stellte Behrens eindrucksvoll beim Einladungsrennen "Berlin 5k" unter Beweis. Auf dem nahezu flachen Wendepunktkurs am Zeuthener See am Rande der Bundeshauptstadt stoppten die Uhren für die 17-jährige Athletin bei hervorragenden 16:47 Minuten, was gleichzeitig ein neuer Hessenrekord war. Ihr umgemein großes Leistung-Spektrum rundete sie im Vorjahr mit dem Gewinn des Jugend-Titels bei der Berglauf-DM im thüringischen Brechungen ab. Hier und auch im Bahnbereich gehört Behrens dem Bundeskader an.

Zudem ist die Südhessin auch noch im Triathlon aktiv. Wie bereits in dieser Saison wird sie auch 2021 in der 1. Triathlon-Bundesliga starten und für den DSW Darmstadt auf Sekundenjagd gehen. Trainiert wird das große Lauftalent von ihrer Mutter Alexandra Rechel, die selbst noch aktiv ist (Langstrecke und Triathlon) und seit dem Sommer vom hessischen Landestrainer Benjamin Stalf, der ja noch einige weitere KLV-Asse betreut.

Mit ihren beiden Top-Zeiten (9:43,01 Minuten über 3000 Meter und den 16:47 Minuten im Straßenlauf) hätte Jule Behrens in der U18 sicher die zwei Kreisrekorde von Sarah Kistner (MTV Kronberg) geknackt, die ja ebenfalls auf sehr hohem Niveau waren. Für die Saison 2021, hier startet der KLV-Neuzugang dann in seinem ersten Jahr in der Jugendklasse U20, stehen 9:30,68 Minuten (3000 Meter Bahn) und 16:32 Minuten (5 Kilometer Straße) in der Kreisstatistik. Trotz der anvisierten Doppel-Belastung "Triathlon/Leichtathletik" sollte es für Behrens kein Problem sein, diese beiden Werte bereits im ersten Jahr der U20 zu tilgen.