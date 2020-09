Oliver Koletzko springt zum Hessentitel

Weitsprung-Hessengold in der U18 für den Schmittener Oliver Koletzko (Wiesbadener LV) mit 7,46 Metern. Foto: kie

HOCHTAUNUS (kie). Er kam, sah und siegte. Oliver Koletzko (Wiesbadener LV) wurde bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Heilbronn seiner Favoritenrolle in der Altersklasse U18 vollauf gerecht. Der Schmittener reiste als souverän Führender in der Jahresbestenliste mit hervorragenden 7,72 Metern in Baden-Württemberg an. Damit hatte der Kaderathlet in der Meldestatistik satte 71 Zentimeter Vorsprung auf Fynn-Henry Khoungkhakoune (Berliner SC) - Welten im Weitsprung. Da Koletzko ein überaus sicherer Springer ist, musste man sich auch keine Gedanken über ein vorzeitiges Aus im Vorkampf machen.

7,46 Meter

So kam es dann auch. Gleich mit dem ersten Sprung (7,38 m) ging der große Favorit in Führung und machte klar, wer der Chef auf der Anlage ist. Es folgten noch vier weitere Sprünge jenseits der 7,30 Meter. Im fünften Durchgang markierte "Oli" dann mit 7,46 Metern seine Tagesbesteweite. Robin Eibner (LG Gäu Athletics) hatte als Zweiter mit 6,94 Meter nie den Hauch einer Chance, in die Entscheidung um den Titel einzugreifen. Jan Wiese (LG Ahlen) musste sich im Kampf um die Vizemeisterschaft um einen winzigen Zentimeter geschlagen geben und wurde Dritter. Mit Marc Mercier (ASC Darmstadt) war noch ein zweiter Hesse (Achter mit 6,59 m) im Finale mit von der Partie. Für den Schmittener, der durch die Corona-Krise um einen Start bei der (abgesagten) U18-Europameisterschaft im italienischen Rieti gebracht wurde, war das "Gold" von Heilbronn bereits der zweite DM-Streich nach dem Titelgewinn unter dem Hallendach im Februar in Neubrandenburg. Im Frankenstadion hätte übrigens jeder der fünf gültigen Sprünge von Koletzko zum Titelgewinn ausgereicht.