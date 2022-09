Rothenberger Panomaralauf: Flüchtlinge starten kostenlos

Jetzt teilen:

ROTHENBERG - Auch dieses Jahr stehen wieder Spitzenathleten an der Startlinie des Rothenberger Panoramalaufs. Der findet am Sonntag, 2. Oktober, auf der Höhe bei der Sporthalle statt. Neben den fünf und zehn Kilometern beim BW-Bank-Lauf wird erstmals der Azurit-Gruppe-Halbmarathon mit etwa 300 sanften Höhenmetern angeboten. Dazu kommt der 2,1-Kilometer-Jedermannlauf. Für die Jüngeren werden Ein-Kilometer- und 400-Meter-Strecken angeboten.

Anna Schulz-Coulon von der TSG Heidelberg gewann gerade die fünf Kilometer beim Schnellen-Heiner-Lauf in Darmstadt. Julian Beuchert vom LAZ Mosbach/Elztal nahm an der deutschen Zehn-Kilometer-Straßenlaufmeisterschaft teil. Er möchte in Rothenberg den bisherigen Streckenrekord von Tim Könnel von 2021 mit 31:50 Minuten angreifen und sich die ausgelobte Prämie von 250 Euro sichern.

Weitere Anmeldungen der Cracks folgen meist kurzfristig, da die Wettkampfkalender der Top-Läufer dicht gefüllt sind und auch häufig die Tagesform entscheidet. Die Schulen der Stadt Oberzent werden starke Teams entsenden, freut sich Mitorganisator Stefan Pahl. Ein Familienteam ist auch schon angemeldet.

Erfahrene Läufer der Lauftreff-Abteilung der SG Rothenberg organisieren mit viel Begeisterung und Herzblut dieses Event und freuen sich auf eine rege Teilnahme, damit der Panoramalauf zu einem Fest in der Region wird. Die Macher sind gespannt, ob in Kortelshütte das mögliche Stimmungsnest in der Schwanne die geniale Stimmung in der Rothenberger Höhen- und Landwehrstraße übertrifft.

Die Schnellsten kriegen Sachepreise und Urkunden

Durch den Krieg in der Ukraine suchen Menschen "Schutz und ein Stück Zuhause bei uns hier im Odenwald", berichtet Pahl. Die Lauftreffabteilung stellt deshalb allen Gästen aus dem kriegsgebeutelten Land einen kostenfreien Startplatz zur Verfügung. Eine E-Mail an info@panorama-lauf.de reicht. Sachpreise und Urkunden erwarten die jeweils Schnellsten ihrer Gesamtwertung sowie ihrer Altersklasse. Für alle Teilnehmer steht online eine Urkunde zum Ausdruck bereit.