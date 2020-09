Silbermedaille für Nadjela Wepiwe

Nadjela Wepiwe (TSG Wehrheim/noch W13) holt sich bei den hessischen Meisterschaften der Altersklasse W14 in Darmstadt mit 11,07 Metern die Vizemeisterschaft im Kugelstoßen. Foto: kie

HOCHTAUNUS (kie). Das Bürgerpark-Stadion in Darmstadt war Schauplatz der hessischen Titelkämpfe für den jüngsten Leichtathletik-Nachwuchs. Die überschaubare Truppe der Youngster aus dem Taunus hatte in der Altersklasse M/W-14 einen schweren Stand.

Bei den Mädels hätte es fast einen Titel gegeben. Die Oberurselerin Hannah Lösel, sie wechselte zu Beginn des Jahres zur LG Eintracht Frankfurt, lieferte sich über 800 Meter ein extrem spannendes Duell mit Ilena Freitas (ESV Jahn Treysa). Am Ende trennten die beiden Mittelstrecklerinnen lediglich 0,51 Sekunden - mit dem besseren Ende für die Nordhessin. Ilena hatte mit 2:25,48 zu 2:25,99 Minuten gegenüber Hannah das bessere Ende für sich. Lea Happel (HTG Bad Homburg/noch W13) beendete das Rennen in 2:35,87 Minuten auf dem fünften Platz.

Bei den Technikerinnen war Nadjela Wepiwe (noch W13) "doppelt" im Einsatz. Im Kugelstoßen kam die Athletin von der TSG Wehrheim mit 11,07 Metern in den Bereich ihrer Bestmarke (11,55 Meter), konnte sich über Hessen-Silber freuen und musste lediglich Jule Katharina Koch (TV Wächtersbach/ebenfalls W13) mit 11,45 Metern den Vortritt lassen. Für Lilly Heruday (Königsteiner LV) gab es als Achte (9,12 Meter) ebenfalls noch eine der begehrten Hessen-Urkunden. Nadjela Wepiwe nahm dann auch noch den Diskus in die Hand. Der flog im besten Versuch auf 28,93 Meter, womit die TSGlerin etwas unter ihren Möglichkeiten (Bestweite 30,60 Meter) blieb und auf dem undankbaren vierten Platz kam. Zur Bronze-Medaille, sie ging an Curry Brown (SG Enkheim), fehlte Nadjela dann ein Tick mehr als ein Meter.

Aus an der Einstiegshöhe

Überhaupt nicht in den Wettkampf rein fand Alina Beyer (ebenfalls TSGW), die im Hochsprung dreimal an der Einstiegshöhe von 1,30 Metern scheiterte. Ihren zweiten achten Platz heimste Lilly Heruday (KLV) mit 4,45 Metern im Weitsprung ein.

Gerade einmal zwei Jungs aus dem Taunus stellten sich in Darmstadt der Konkurrenz. Der Bad Homburger Gebeyehu Filfil (LG Eintracht Frankfurt) gehört noch der jüngeren M13 an, konnte aber trotzdem zwei Medaillen erkämpfen. Bronzenes Edelmetall gab es für starke 2:13,73 Minuten über 800 Meter. Trevor Mutua (TSG Wehrheim/M14) wurde als Neunter mit 2:25,88 Minuten gestoppt. Auch im Mehrfachsprung, der an den Dreisprung heranführen soll, landete Gebeyehu nach fünf aufeinander folgenden Sprüngen bei 15,46 Meter als Vizemeister im Sand.