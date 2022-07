Spannende Wettkämpfe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BÜRSTADT - (red). Der Leichtathletikkreis Bergstraße hat seine Titelkämpfe im Hürdensprint, Diskuswurf und 400-Meter-Lauf ausgetragen. Über 60-Meter-Hürden der W13 sicherte sich Leonie Schneider (TG Rimbach) in 11,11 sek den Titel. Bei der M13 gewann Leon Bartz vom LC Olympia Lorsch (11,36 sek). Über die Hürden freuten sich Anna Junghanns und Theresa Graf (beide LCO Lorsch, 12,60 bzw. 13,46 sek) über einen Doppelsieg. Mya Kader (TG Rimbach) entschied die 80-Meter-Hürden der W14 in 14,67 sek für sich. Ein weiteres Mal Gold und Silber für den LCO Lorsch erliefen Luis Bethke (11,98 sek) und Robin Schweizer (13,52 sek) auf der gleichen Distanz in der Altersklasse M15. Mit dem Diskus drehte Robin dann das Blatt und gewann die Kreismeisterschaft in einem spannenden Wettkampf mit 32,11 Metern vor Luis (31,54 Meter). Die weiteren Titel im Diskuswurf gingen an Patrick Schwager (Männer, TV Bürstadt, 41,39 Meter), Nils Tegethoff (U20, TV Viernheim, 32,82 Meter), Keno Lemke (U18, LCO Lorsch, 28,36 Meter) und Finnian Hill (M13, LG VfL/SSG Bensheim, 24,17 Meter). Bei den Frauen siegte Rebecca Peckmann (Amicitia Viernheim) mit 35,90 Metern. Für den TV Heppenheim siegten bei der weiblichen Jugend U18 Rebekka Adler (24,07 Meter) und Kim Gottwein (22,50 Meter). Alma Quaschning vom TV Fürth gewann auf der Stadionrunde die Entscheidung in der U18 mit 75,63 sek.