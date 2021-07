Staffel fliegt zum Hessenrekord

So jubeln Hessenrekordler: Die Startgemeinschaft Königsteiner LV/TV Groß-Gerau/MTV Kronberg stellt beim Burgmeeting in der Besetzung Julian Rubel, Finn Kohlenbach (von links, beide KLV), Aaron Amenta, Maurice Andrew (beide TVGG) in hervorragenden 42,10 Sekunden über 4x100 Meter in der Altersklasse U18 den acht Jahre alten Hessenrekord des Wiesbadener LV ein. Foto: kie