Starker Einstieg von Maryse Luzolo

HOCHTAUNUS - Weitsprung-As Maryse Luzolo hat nach überstandener Corona-Infektion einen tollen Einstieg in die Freiluft-Saison erlebt. Auch in Ettlingen bei Karlsruhe sorgten hessische Athleten für starke Weiten. In erster Linie trifft dies auf Maryse Luzolo zu. Für die Springerin vom Königsteiner LV war das Meeting in Baden-Württemberg ein absolut gelungener Einstieg in die Freiluft-Saison. Nach ihrem Start bei der Hallen-EM in Torun war die Sportsoldatin wegen einer Corona-Infektion erst einmal einen knappen Monat außer Gefecht. Mit zwei ungültigen Versuchen war in Ettlingen am Anfang noch ein wenig Sand im Getriebe. Dann gelang der Dritten der Hallen-DM von Dortmund ein Sprung auf 6,46 Meter, was auch die Führung bedeutete. Diese baute die Biologie-Studentin dann im letzten Durchgang mit hervorragenden 6,59 Metern noch erheblich aus. Damit kam Luzolo bis auf zwei Zentimeter an ihre Bestmarke aus dem Jahr 2017 ran. Das Projekt "neuer Hausrekord" soll nun in Weinheim oder Dessau realisiert werden.

Bei den Männern setzte sich Fabian Heinle (VfB Stuttgart) mit sicherlich noch steigerungsfähigen 7,73 Metern gegen den Schweizer Benjamin Gföhler (LC Zürich/7,70 m) durch. Das Podium komplettierte Gianluca Puglisi (Königsteiner LV) mit einem Satz auf 7,58 Meter.