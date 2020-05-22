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Freitag, 22.05.2020 - 16:00
4 min

Startschuss: Leichtathleten fangen klein an

Kleingruppen für (Kader)Athleten, noch keine Kinder-Leichtathletik und ein Hygiene-Seminar von einer Medizinerin - so bereiten sich die Läufer, Springer und Werfer in den Taunus-Vereinen auf eine eventuell doch noch stattfindende "späte Saison" vor.

Desinfektion ist momentan das Gebot der Stunde. Egal, ob vor dem Betreten der jeweiligen Sportanlagen oder auch nach der Nutzung entsprechender Geräte im Kraftraum, wie hier dem im Bundesstützpunkt in Frankfurt. Foto: kie

Desinfektion ist momentan das Gebot der Stunde. Egal, ob vor dem Betreten der jeweiligen Sportanlagen oder auch nach der Nutzung entsprechender Geräte im Kraftraum, wie hier dem im Bundesstützpunkt in Frankfurt. Foto: kie

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