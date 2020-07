Talent auf Rekordjagd

Rekord: Nadjela Wepiwe (TSG Wehrheim) gewinnt beim ersten Durchgang der dreiteiligen Werfercup-Serie in Niederselters gleich alle drei Disziplinen (Kugel, Diskus, Hammer) ihrer Altersklasse W13. Die Schülerin verbessert mit der drei Kilogramm schweren Kugel den zwei Jahre alten Kreisrekord ihrer Schwester Milina auf 11,55 Meter. Die Weite ist so gut, dass das TSG-Talent auch den Kreisrekord von Silke Jungmann (auch TSGW/11,34 m) in der älteren W14 knackt. Foto: kie

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS (kie). Gleich zwei Hessenrekorde lieferten die Leichtathletik-Techniker beim ersten von drei Werfertagen der LSG Goldener Grund in Niederselters ab. Einige der dort erzielten Weiten haben sogar nationale Bedeutung. Hammerwerfer Kai Hurych (KSV Fürth) beförderte in der Altersklasse U18 sein fünf Kilogramm schweres Sportgerät mit einem lauten Schrei auf überragende 75,17 Meter. Damit kickte der Südhesse die bereits 26 Jahre alte Rekordmarke von Patrick Hiemer (LG Frankfurt) aus der Landes-Statistik, der in Kienbaum 73,76 Meter markiert hatte. Dass die Top-Weite von Hurych keine Eintagsfliege war, unterstrich der Bundeskaderathlet mit noch zwei weiteren Würfen klar jenseits der 70 Meter. Für eine hessische Bestleistung in der M13 sorgte Max Baier (TV Fränkisch-Crumbach). Der Youngster warf den Hammer (3 kg) auf beeindruckende 65,62 Meter und löste damit Kai Hurych ab, der vor vier Jahren auf 62,02 Meter kam.

Auf Kreisebene gab ebenfalls zwei Rekorde zu bejubeln, für die eine einzige Athletin verantwortlich zeichnete. Nadjela Wepiwe von der TSG Wehrheim schnappte sich mit 11,55 Metern im Kugelstoßen als Siegerin der W13 die knapp zwei Jahre alte Bestmarke ihrer Schwester Milina, die damals auf 10,05 Meter kam. Doch damit nicht genug. Die Weite von Nadjela war so gut, dass sie auch gleichzeitig in der älteren W14 den seit fast 29 (!) Jahren Bestand habenden Rekord von Silke Jungmann (ebenfalls TSG Wehrheim/11,34 Meter) aus der Statistik tilgte. Nadjela machte ihr Triple in Niederselters noch mit Siegen im Diskuswerfen (32,40 Meter) und mit dem Hammer (33,15 Meter) perfekt.

Milina, die ältere der Wepiwe-Geschwister, verbuchte einen Doppelsieg und war in der Altersklasse W15 mit Kugel (11,76 Meter) und ,Diskus (30,96 Meter) nicht zu schlagen. Mit dem Hammer glänzte Maria Tsiante (TSV Bayer Leverkusen/48,66 Meter). Milina (43,91 Meter) wurde hier Zweite. Das rote TSG-Trikot trägt auch Milena Arnold (W15), für die 10,16 Meter (Kugel/2.), 27,47 Meter (Diskus/2.) sowie 35,28 Meter (Hammer/3.) notiert wurden.

Prominenz am Start

Beim Kugelstoßen der Frauen reichten Vanessa Wallisch (TSGW) ausbaufähige 12,10 Meter zum Sieg. Im Diskusring lief es für Wallisch nicht nach Plan, denn 38,76 Meter bedeuteten nur den vierten Platz. Es siegte die Belgierin Babette Vanderput (48,52 Meter). Alisha Dermane-Tiko (TSV Bayer Leverkusen) setzte sich im Hammerwerfen der U20 mit ihrem einzigen gültigen Versuch von 43,00 Metern knapp gegen Jette Priedemuth (Königsteiner LV/42,91 Meter) durch.

Prominentester Gast auf der Wurfanlage im "Goldenen Grund" war Bob Bertemes. Der Mann aus Luxemburg benötige im Kugelstoßen jedoch drei Versuche, ehe er ein wenig in Fahrt kam. Nach 19,82 Metern folgten starke 20,28 Meter, womit der bisher bei 20,04 Metern stehende Meeting-Rekord ausgelöscht war. Der WM-Teilnehmer (2019) aus dem Großherzogtum ist mit der Weite von Selters aktuell sogar einen Tick besser als David Storl (SC DhfK Leipzig), der Mitte Juni auf 20,24 Meter kam. Für weiteren internationalen Touch sorgte in der U20 noch die holländische Diskuswurf-Siegerin Alida van Daalen. Die amtierende Europameisterin von Boras/SWE (2019) ließ den Diskus in Niederselters auf hervorragende 56,13 Meter fliegen.