Taunus-Cup: Auch Schloßborn ist abgesagt

HOCHTAUNUS (kie). Das war's! In diesem Jahr wird es keinen "Taunus-Lauf-Cup" geben. Nachdem bereits Anfang des letzten Monats mit dem Skiwiesen-Lauf in Nieder-Mörlen (geplant war der 26. April) die Eröffnungs-Veranstaltung wegen der Corona-Krise vorzeitig abgesagt wurde, zogen die Organisatoren des Staufen-Laufes (9. Mai in Kelkheim) und des Schilderwald-Laufes (12. Juni in Lorsbach) schnell nach und sagten ihre Wertungsrennen der immer gute besuchten, kreisübergreifenden Laufserie ebenfalls ab. Mit dem Waldlauf in Schloßborn, er war auf den 21. Juni terminiert, strich nun auch die einzige Veranstaltung im Hochtaunuskreis die Segel. "Es ist illusorisch, die Planungen weiter voranzutreiben. Das bringt nichts. Alle Sitzungen mit dem Orgateam in der Vorbereitung müssten online durchgeführt werden. Nach dem heutigen Stand steht uns die Turnhalle mit Duschen, Umkleidemöglichkeiten und auch für das Wettkampfbüro nicht zur Verfügung. Durch die Vorbestellung von Urkunden, Medaillen und Pokalen entstehen Kosten, die dann nicht gedeckt wären. Eine halbwegs sichere Planung ist einfach nicht möglich", erklärt Bernd Werner (1. Vorsitzender TV Schloßborn) die Absage. Auch ein eventueller Nachholtermin im Herbst steht nicht zur Debatte. Einzig der fünfte und letzte Lauf der Cup-Serie ist noch nicht abgesagt. Der Sauerborner Laufabend der LG Bad Soden-Sulzbach-Neuenhain könnte eventuell am 29. August stattfinden.