Taunus-Cup: Hoffnung auf das 20. Jubiläum

HOCHTAUNUS (kie). Ein stolzes Jubiläum, nämlich seine bereits 20. Auflage, soll mit dem "Taunus-Cup" die einzige Laufserie im Hoch- und Maintaunuskreis feiern. Dank einer familiären Atmosphäre, guter Organisation und reizvollen Strecken hat die Serie trotz einiger Auf und Abs die beiden letzten Dekaden gut überstanden. Besonders die teilweise recht anspruchsvollen Strecken, jenseits der oft recht flachen Kurse im Flachland der größeren Städte und deren Ortsteilen, scheint es den Langstreckenfreunden angetan zu haben. Auch der "Ausstieg" einiger Gründungsmitglieder wie dem Usinger Laurentius-Lauf oder dem Pflasterfestlauf in Altweilnau in den vergangenen Jahren konnte man durch die Aufnahme neuer Veranstaltungen kompensieren.

Im Jubiläumsjahr gehören wieder fünf Rennen zur Cup-Serie. Aber auch hier musste bereits der Coronakrise Tribut gezollt werden. Die Auftaktveranstaltung beim 17. Skiwiesen-Lauf in Nieder-Mörlen, sie war auf den 26. April terminiert, wird wegen behördlicher Auflagen nicht durchgeführt werden. Beim Ausrichter TSV Nieder-Mörlen geht der Blick aber nach vorne und man plant bereits für den Lauf am 25. April des nächsten Jahres.

Somit wäre, Stand heute, der "Staufen-Lauf" in Kelkheim (11 und 21,1 Kilometer) am 9. Mai die Auftaktveranstaltung der beliebten Serie. Das Rennen im benachbarten Maintaunus-Kreis ist für den Obernhainer Volkslauf in den Cup aufgenommen worden, die 20 Jahren "Mitgliedschaft" ausgestiegen sind. Weiter geht es, so die Planung, am 12. Juni mit dem Schinderwaldlauf in Lorsbach, der als ältester Volkslauf Hessens mit seiner 60. Auflage ein bemerkenswertes Jubiläum vor sich hat. Am 21. Juni ist dann der Schloßborner Waldlauf, als nunmehr noch einziges Rennen im Hochtaunuskreis an der Reihe. "Aktuell halten wir an der Planung für unseren Lauf fest und würden die Veranstaltung gerne durchführen. Natürlich beobachten auch wir die aktuelle Situationen werden dementsprechend reagieren. Zum Glück haben wir ja noch ein paar Monate Zeit", so Bernd Werner vom TV Schloßborn, der auf dem schönen Kurs durch das Silberbachtal Distanzen von 2 Kilometer (Schüler), 5 Kilometer (Jedermann) und 10 Kilometer (Hauptlauf) im Angebot hat. Das Finale soll am 29. August beim Sauerborner Laufabend im Bad Sodener Ortsteil Neuenhain steigen.

Unverändert gegenüber den Vorjahren ist auch der Modus, um in die Cupwertung zu kommen. Hierfür ist die Teilnahme an mindestens drei Veranstaltungen notwendig. Bei aktuell nur noch vier Startmöglichkeiten hätte man bei der Teilnahme an allen Rennen ein Streichresultat. Geblieben ist auch das bewährte Punkte-System und die Einteilung in "Zehnjahres-Schritte". Nach der Hauptklasse M/W 20 geht es dann bei den Senioren (M/W 30) hinauf bis zu den rüstigen "Oldies" in der M/W 70. Hinzu kommen noch die beiden Jugendklassen der M/W U18 und U20. In jedem Lauf erhalten die Top-Drei pro Altersklasse 22, 20 sowie 18 Punkte. Ab dem vierten Platz (19 Pkt.) gibt es dann jeweils einen Zähler weniger bis hinunter zu Rang 20 (1 Pkt.). Ab diesem 20. Platz gibt es dann für jeden Starter einen "Teilnahme-Punkt".

Bei gleicher Anzahl der Zähler am Ende der Cup-Wertung entscheidet dann die Anzahl der gelaufenen Rennen und danach die Zahl der besseren Einzelplatzierungen in der jeweiligen Klasse. Auf die jeweils drei besten Langsteckler warten dann schmucke Pokale, die beim Finale im August in Neuenhain überreicht werden.

Jeder Lauf ist eine "Triple-A-Veranstaltung" mit A wie Aussicht, A wie Anspruch und A wie Atmosphäre, wirbt der Taunus-Cup auf seiner Homepage, wo unter www.taunus-cup.de weitere Informationen abrufbar sind.