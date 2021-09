Tim Kolbe lässt es richtig krachen

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS - Furioses Finale bei den hessischen Meisterschaften für Tim Kolbe (TSG Friedrichsdorf) aus dem Hochtaunus. Der Aufsteiger der hessischen Sprintszene bei den Jungs der U23 (früher Junioren) ließ es in Friedberg bei den Titelkämpfen der Männer nochmals so richtig krachen. Trotz der sogenannten "late season", coronabedingt wurde diverse Meisterschaften ans Ende der Saison verschoben, gelang es dem Wirtschafts-Ingenieur Studenten, die Form zu halten. Nach Platz drei bei den "Süddeutschen" der Männer in Walldorf (100 Meter), zwei süddeutschen Titeln der U23 (100 m, 200 m) in Frankfurt, folgte nun in Friedberg die Komplettierung des sportlichen Dreiklangs.

Aus den fünf 100-Meter-Vorläufen qualifizierten sich in Friedberg zwölf Sprinter für die Zwischenläufe. Kein Problem für Kolbe, der als Zweiter seines Rennens bei strammen einem strammen Gegenwind (- 1,5 Metern pro Sekunde) mit 11,44 Sekunden locker die nächste Runde erreichte. Im Halbfinale mussten die Protagonisten dann ihre Karten schon etwas aufwecken. Mit 10,81 Sekunden zeigte Tim als Sieger seines Rennens, dass er der Anwärter auf den Titel ist. Mitfavorit Florian Daum (Eintracht Frankfurt) musste sich als Zweiter mit 10,97 Sekunden hinter dem Friedrichsdorf einsortieren. Im Finale schaltete Kolbe dann noch einen Gang hoch und zeigte in starken 10,71 Sekunden (- 0,5 m/sec. Gegenwind) allen Gegnern ganz souverän die Hacken. Florian Daum (10,91 sec.) und Felix Schlosser (LG Rosbach-Rodheim/10,93 sec.) blieben zwar auch noch unter der Elf-Sekunden-Marke, hatten aber keine Chance auf den Titel.

Über 100 Meter gingen noch drei weitere Taunus-Sprinter in den Startblock, für die aber allesamt in der ersten Runde Endstation war. Jonas Hennig (TSGF) führte dieses Trio mit 11,76 Sekunden, knapp dahinter lag Tarik El-Salim (TSG Oberursel) mit 11,78 Sekunden, der Neu-Anspacher Dirk Leiacker (LG OVAG Friedberg-Fauerbach) wurde mit 11,83 Sekunden gestoppt. Zum Erreichen der nächsten Runde wären übrigen 11,74 Sekunden nötig gewesen.

Am Ende des ersten Tages stand dann noch die Sprint-Staffel auf dem Programm. Hier überraschte die Truppe der TSG Friedrichsdorf, die in der Besetzung Jonas Hennig, Tim Kolbe, Maximilian Stodiek und Ian Linnett in guten 42,76 Sekunden den Hessen-Titel holte. Die Jungs aus der Zwiebackstadt hängten dabei die eigentlich stärker eingeschätzten Team des TV Gelnhausen (42,78 sec.) und Eintracht Frankfurt (42,93 sec.) ab. Startläufer Dirk Leiacker (Anspach) kam mit der Friedberger Staffel (44,22 sec.) auf den fünften Platz.

Auch über 200 Meter mussten erst die Vorläufe überstanden werden. Schnell war klar, dass es hier erneut zum Duell "Daum - Kolbe" kommen wird. Der Eintrachtler hatte nach der ersten Runde 22,54 Sekunden auf der Habenseite, Tim nahm bereits ein paar Meter vor der Ziellinie das Tempo raus und lief 22,67 Sekunden. Nach rund 90 Minuten Pause wurden dann die Medaillen vergeben. Bereits in der Startkurve war klar, dass Kolbe nicht zu schlagen sein wird. In überragenden 21,65 Sekunden stürmte der 21-Jährige zu einem weiteren Titel, verbesserte dabei seinen eigenen Kreisrekord um 0,07 Sekunden und avancierte mit gleich drei HM-Titeln zum erfolgreichsten Starter der hessischen Titelkämpfe. Florian Daum (22,23 sec.) und Erik Wallrabenstein (LG Rüsselsheim/22,45 sec.) sahen ih nur von hinten. Auch Dirk Leiacker und Tarik El-Salim liefen noch die 200 Meter und erzielten hier 23,73 (8.) bzw. 24,03 Sekunden (10.).

Über 5000 Meter hatte Arvid Lösel einen ganz starken Auftritt. Der Youngster im Trikot des TV Oberstedten, er gehört noch der Jugendklasse U18 an, hatte über 5000 Meter gleich zwei Klassen "hochgemeldet" und lief dort mutig mit. Der Einsatz wurde belohnt. Mit der neuen Bestzeit von 16:39,14 Minuten holte sich Arvid "Hessen-Bronze". Auch für Dirk Leiacker hatten die "Hessischen" einen versöhnlichen Abschluss. Über 4x400 Meter lief der Neu-Ansapcher mit der Friedberger Staffel (3:39,38 min.) auf den zweiten Platz.