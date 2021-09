Tokio-Marathon auf März 2022 verschoben

Wegen der Corona-Pandemie wird der Tokio-Marathon auf 2022 verschoben. Foto: Shuji Kajiyama/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Shuji Kajiyama/AP/dpa)

Tokio - Der für den 17. Oktober geplante Tokio-Marathon ist wegen der Corona-Pandemie auf den 6. März 2022 verschoben worden.

Noch immer befindet sich die Olympiastadt wegen der hohen Infektionszahlen im Ausnahmezustand. Aufgrund der schwierigen Prognose des Covid-19-Trends und den damit verbundenen Mobilitätseinschränkungen habe man sich für die Verschiebung entschieden, hieß es vom Veranstalter.

Mit der Verschiebung des diesjährigen Marathons ist auch klar, dass der am 6. März 2022 eigentlich geplante Tokio-Marathon 2022 nicht stattfindet. Alle Läufer, die eine Teilnahme am Tokio-Marathon 2022 gebucht haben, werden in Kürze mit Details und Optionen informiert.

