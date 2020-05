Topathleten dürfen wieder trainieren

Vanessa Grimm (Königsteiner LV) darf als DLV-Nachwuchskader.Mitglied wieder im Bundesstützpunkt trainieren. Foto: kie

HOCHTAUNUS (kie). Endlich: Seit ein paar Tagen dürfen wieder ganz langsam die Spikes geschnürt werden, wenn auch nur von einem sehr kleinen Personenkreis. In einem entsprechenden Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport gilt diese Ausnahmeregel nur für Athleten des Olympiakaders (OK), des Perspektivkaders (PK), des Ergänzungskaders (EK) sowie des Nachwuchskaders (NK1), die an Bundes- und Landeszentren trainieren. Für den Bereich des Hessischen Leichtathletik Verbandes (HLV) betrifft dies 42 Athleten, drunter ein Sextett aus dem Hochtaunuskreis.

Mit gleich vier Athleten ist hier der Königsteiner LV präsent. Weitspringerin Maryse Luzolo gehört dem Perspektiv-Kader an, Vanessa Grimm dem Nachwuchskader (U23), Anna Schösser (Mittelstrecke) sowie Max Grabosch (3000 Meter Hindernis) beide dem Nachwuchsbereich (NK1). Hinzu kommen noch Sarah Kistner vom MTV Kronberg im Perspektivkader für den Bereich Berglauf sowie der Schmittener Oliver Koletzko (Weitsprung, Nachwuchs NK1). Noch nicht richtig loslegen dürfen die Mitglieder im jüngeren Bundeskader (Bereich NK2), in dem der Königsteiner LV durch Markus Wagenleitner (Stabhochsprung) sowie Okai Charles (Mittelstrecke, 800 m) ebenfalls stark vertreten ist.

Für die älteren Jahrgänge läuft am Leichtathletik Bundesstützpunkt Frankfurt (also im Sportzentrum in Frankfurt/Kalbach und im Leistungszentrum in der Hahnstraße) das Training nun wieder an. Wenn auch in reduzierter Weise und nach strikten Zeitplänen. Carsten Ebert, der Bundesstützpunkt-Leiter des Deutschen Leichtathletik-Verbandes in Frankfurt, hat den Zeitplan ausgetüftelt, damit nur ganz kleine Gruppen vor Ort sind und um die Gesamtpersonenzahl auf den Anlagen gering zu halten. Die Vorgabe lautet maximal zwei Athleten und ein Trainer, grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Auch Vanessa Grimm (Königsteiner LV) absolvierte mit ihrem Coach bereits ein paar Einheiten. "Wieder unter richtigen Bedingungen auf einer echten Anlage trainieren zu können, macht schon einen großen Unterschied aus. Wald, Feldwege oder Straßen können eben ein Stadion mit all seinen Möglichkeiten nicht ersetzen. Besonders für uns Mehrkämpfer, da wir ja nun wirklich nicht alle unsere Disziplinen in den letzten Wochen richtig simulieren konnten", freut sich der Schützling von Kadertrainer Philipp Schlesinger.

In Sachen Wettkampf müssen die Läufer, Springer und Werfer jedoch noch Geduld haben. Grimm, die bereits dreimal das Nationaltrikot trug, hatte für die Saison 2020 eigentlich schon eine fixe Planung. Nach einer tollen Hallensaison, die mit dem DM-Titel (Fünfkampf) gekrönt wurde, wollten sie und ihr Trainer die Qualifikation für die EM in Paris in Angriff nehmen. "Ein Olympiastart war von Anfang an nicht das Ziel. So weit sind wir noch nicht. Die maximal drei Plätze für Tokio waren von der Papierform her für andere Athletinnen machbar. Deshalb wollten wir zur EM. Dafür hätte Vanessa eine Leistung von 6000 Punkten und mehr anbieten müssen. Durchaus realistisch nach den Werten vom Winter", ist sich Coach Schlesinger sicher.

Doch ein Siebenkampf unter Wettkampfbedingungen ist eher in weiter Ferne. Nach der Olympia-Absage sah die Ausgangssituation auch schon wieder ganz anders aus. Da den drei Top-Athletinnen Tokio weggebrochen war, bekam im Siebenkampf die EM gleich einen ganz anderen Stellenwert. Für die KLVlerin war es ganz schwer, eines der drei Tickets für die kontinentalen Titelkämpfe zu ergattern. Zudem wurden dann auch noch das internationale Mehrkampf-Meeting in Götzis und die Sieben- bzw. Zehnkampfgala in Ratingen abgesagt - beides Veranstaltungen, die als Quali-Wettkampf für internationale Aufgaben auserkoren waren.

"Das einzig positive an der Situation ist, dass nun recht früh feststeht, dass es keine internationalen Meisterschaften in diesem Jahr geben wird. Das ist auch für den Kopf wichtig, da wir ja trotzdem sehr intensiv auf ein bestimmtes Ziel hin trainiert haben. Die Ausgangslage ist jetzt klar. Ich werde somit mit meinem Trainer eine ziemlich lange und ausgiebige Vorbereitung auf 2021 haben", berichtet die Anfang des Jahres verbeamtete Polizistin, die neben dem Training auch noch ihr Pensum auf der Dienststelle zu absolvieren hat. Hier hat Grimm als Angehörige der Sportfördergruppe jedoch den Vorteil eines deutlich reduzierten Dienstplans. Für die quasi gerade beginnende Freiluftsaison wünscht sich Trainer Philipp Schlesinger noch den ein oder anderen Wettkampf in einzelnen Disziplinen oder auch einen Siebenkampf mit ganz wenigen Teilnehmerinnen "auf Abstand", um auch nicht die mentale Belastung der sieben Disziplinen an zwei Tagen zu verlieren. "Das ist durchaus machbar. Die Sprünge und Würfe absolviert man ja sowieso alleine, im Sprint lässt man einfach die Nebenbahn frei und die abschließenden 800 Meter könnte man zur Not auch alleine laufen", erläutert der erfahrene Sportwissenschaftler seine Pläne.