Träumen von Olympia ist erlaubt

Die Olympia-Siebenkampf-Norm steht bei 6420 Punkten. Diese haben aktuell lediglich drei Athletinnen überboten. Wegen der Corona-Pandemie gab es jedoch ein rund 18-monatiges Zeitfenster, in dem Punkte und Platzierungen für die Qualifikation gesammelt werden konnten. Im Jahr 2020 packten bereits sechs Athletinnen die direkte Qualifikation. Insgesamt haben also neun Siebenkämpferinnen einen der 24 Startplätze sicher. Die vakanten 15 Tickets werden über das Ranking vergeben. Hier werden die zwei besten Wettkämpfe je Athletin in den letzten 18 Monaten berücksichtigt. Top-Meetings wie Ratingen oder Götzis, die ähnlich wie Paris, New York oder Wimbledon im Tennis zur Elite-Liga ihrer Sportart gehören, haben einen besonders hohen Stellenwert und bringen Extra-Punkte. Vanessa Grimm konnte als beste deutsche Siebenkämpferin in Ratingen und Götzis und durch ihre beiden Top-Fünf Platzierungen diverse Extra-Punkte sammeln und wird aktuell auf Platz 20 geführt. Bis Ende des Monats sind noch Veränderungen möglich. Einige Nationen haben in den nächsten beiden Wochen noch ihre nationalen Meisterschaften, die Bewegung in die Statistik bringen könnten. "Ich habe in beiden Wettkämpfen alles gegeben und kann mir nichts vorwerfen. Wenn es mit Olympia etwas werden sollte, wäre das der absolute Hammer. Ich will mit aber nicht zu früh freuen. Bereits bei der diesjährigen Hallen-EM war ich ganz nah an einem Start dran. Am Ende fehlten dann leider ein, zwei Plätze. Der Trip nach Tokio wäre da natürlich eine willkommene ausgleichende Gerechtigkeit", wagt die Bundeskader-Athletin einen Blick in die Kristall-Kugel. (kie)