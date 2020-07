Viele Wettkämpfe im August

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS (kie). Während das Kräftemessen unter Wettkampfbedingungen in den meisten Sportarten noch fast komplett auf Sparflamme durchgeführt wird, sind die Leichtathleten seit gut drei Wochen bereits wieder bundesweit im Wettkampfmodus. Auch in Hessen wird schon wieder in nahezu allen Disziplinen gesprintet, gesprungen und geworfen. Jetzt setzte der Hessische Leichtathletik Verband (HLV) die bisher ausgefallenen Landes-Meisterschaften neu an. Es können zwar nicht alle Titelkämpfe nachgeholt werden, die wichtigsten werden jedoch stattfinden. Keine Neuauflage wird es 2020 für die Meisterschaften auf Regional-Ebene (neun Kreise im Bereich Rhein-Main) sowie im süddeutschen Verband. Der Leichtathletik-Kreis Hochtaunus entschied vergangenen Monat in einer Vorstands-Sitzung, die Bahn-Saison komplett zu streichen. Dies betrifft besonders den jüngeren Nachwuchs und Einsteiger, die noch nicht ganz fit für Meisterschaften auf regionaler oder höherer Ebene sind.

Auch viele Vereine in ganz Hessen haben sich entschieden, Sportfeste anzubieten, um den Athleten die Möglichkeit einer Formüberprüfung für die großen Titelkämpfe im kommenden Monat zu bieten. Nachfolgend die Termine für den Monat August:

LA-Termine im August

1. August: Kurpfalz-Gala Weinheim (Quali-Wettkampf für die DM), Laufgala (Mittelstrecken) in Pfungstadt, Lauf- und Hürdentag in Ewersbach.

2. August: Weitsprung-Meeting in Hattersheim.

3. August: Beginn Leichtathletik-Woche in Villmar.

5. August: Abendsportfest in Pfungstadt.

8./9. August: Deutsche Meisterschaften (Aktive) in Braunschweig.

14. August: Feriensportfest in Frankenberg.

15. August: Finale Werfertag-Serie in Nieder-Selters; Werfertag in Ewersbach.

21. - 23. August: Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften (Senioren) in Zella-Mehlis.

22. August: Werfertag in Heuchelheim, Einladung-Meeting Hammerwurf in Fürth/Odenwald, Weitsprung Meeting in Herborn.

22./23. August: Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften (Aktive, Jugend U20/U18) in Vaterstetten, Hessische Meisterschaften (Jugend U20/U18) in Gelnhausen.

23. August: Hessische Hammerwurf-Meisterschaften (alle Altersklassen) in Fürth/Odenwald, Hochsprung-Meeting in Okriftel/Hattesheim.

26. August: Einladung-Meeting in Wiesbaden.

29. August: Hochsprung-Meeting in Sinn.

29./30. August: Hessischen Meisterschaften (Schüler U16) in Darmstadt.