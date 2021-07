Volles Haus beim "Burg-Meeting"

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS - Mit rund 200 Teilnehmern wird es beim "2. Burg-Meeting" des Königsteiner LV am morgigen Mittwochabend ein "volles Haus" geben. Rund 200 Athleten stehen beim einzigen hochwertigen Leichtathletik-Sportfest im Hochtaunuskreis in der Meldeliste. Neben vielen Startern aus der heimischen Region haben sich auch diverse Teilnehmer aus den angrenzenden Bundesländern angesagt. Auch für internationalen Touch ist im Stadion "Altkönigblick" gesorgt. Mit Jose Alnardo Gonzales Foto (Dominikanische Republik) geht ein ziemlich flotter Sprinter über 100 Meter (10,26) und 200 Meter (20,61 Sekunden) in den Startblock. Hier ist der frisch gebackene zweifache Kreisrekordler Tim Kolbe (TSG Friedrichsdorf/10,76 bzw. 21,72 sec.) der beste Athlet aus der Taunusregion. Über 800 und 1500 Meter steht ein Quartett aus Südafrika in der Meldeliste. Eine starke Resonanz haben auch die Staffeln, die zuletzt wegen der Corona-Pandemie nicht angeboten werden konnten. In der Langsprint-Staffel ist auch Lokalmatador Okai Charles (KLV) dabei, der am Sonntag bei der EM (U20) mit dem deutschen Team Bronze über 4x400 Meter holte. Die Veranstaltung in Königstein beginnt um 17 Uhr.