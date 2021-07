"War eine Sensation": Manfred Letzerich über Olympia 1964

Der für den TuS Eintracht Wiesbaden startende Manfred Letzerich nahm als Langstreckler von 1964 bis 1972 an drei Olympischen Spielen teil und gehörte zudem vier Jahre später als Trainer dem deutschen Aufgebot in Montreal an. Der gebürtige Wiesbadener verpasste bei der EM 1966 in Budapest sowohl über 10 000 m (4.) als auch über 3000 m Hindernis (5.) nur knapp einen Podestplatz und hielt über diese beiden Hauptstrecken zwischenzeitlich auch den deutschen Rekord. Nach den Spielen 1972 in München beendete der gelernte Dreher, der am 15. August 80 wird, seine aktive Laufbahn und unterrichtete später als Lehrer für Sport und Werken an der Werner-von-Siemens-Realschule in Wiesbaden.