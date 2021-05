Warten hat für den Darmstädter ein Ende

Jetzt teilen:

DARMSTADT - Am Mittwoch kam für Mehrkämpfer Dennis Hutterer die Zusage, dass er am letzten Mai-Wochenende beim international hochkarätig besetzten Mehrkampf-Meeting im österreichischen Götzis starten darf. Der Leichtathlet vom ASC Darmstadt steht damit vor seiner bisher größten Bewährungsprobe in der Aktivenklasse, zählt das Meeting in Vorarlberg doch zu den wichtigsten seiner Art in Europa.

Hutterer hat sich seinen Startplatz in den vergangenen Wochen redlich verdient. Beim Deichmeeting in Neuwied fuhr er am vergangenen Wochenende den nächsten Sieg in der noch jungen Freiluftsaison ein. Im Vierkampf der Männer setzte er sich mit 3338 Punkten wie auch schon zwei Wochen zuvor in Frankfurt gegen Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) durch. Mit 14,76 Sekunden kam Hutterer über die 110 m Hürden gleich zu Beginn gut in den Wettkampf, der insgesamt nur drei Stunden dauerte, und verfehlte seine Bestmarke um nur acht Hundertstelsekunden. Mit dem Diskus (46,78 m) und beim Hochsprung (2,01 m) holte er sich zwei Einzelsiege und beendete seinen Wettkampf mit 22,41 Sekunden über 200 Meter.