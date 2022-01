Wormserin gewinnt über fünf Kilometer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WORMS - Der erste Lauf nach zwei Monaten ohne Wettkampf und prompt der Sieg: Jessica Keller (23), Mittelstreckenläuferin der TG Worms, hat einen Fünf-Kilometer-Lauf der 39. Rüsselsheimer Lindenlaufserie gewonnen. Bei frostigen zwei Grad und dichtem Nebel kämpfte sie sich auf Schotterwegen durch den Rüsselsheimer Wald und gewann das Rennen der Frauenklasse in 17:50 Minuten. Damit lag Keller nur fünf Sekunden hinter ihrer persönlichen Bestzeit. Gemessen am aktuellen Trainingszustand zeigte sich die Athletin daher äußerst zufrieden. Für die Wormser Läuferin steht nun am Samstag die Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaft über 3000 Meter an.