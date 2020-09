Zwei Hessentitel für Joshua Thiede

Joshua Thiede (TSG Wehrheim) holt sich bei den hessischen Meisterschaften in Darmstadt mit 3,21 Metern den Titel im Stabhochsprung der Altersklasse M15. Foto: kie

HOCHTAUNUS (kie). Reichlich Edelmetall gab es für den Leichtathletik-Nachwuchs aus dem Taunus bei den hessischen Schüler-Meisterschaften in Darmstadt in der M/W 15.

Bei den Jungs durfte Joshua Thiede (TSG Wehrheim) gleich zweimal ganz oben aufs Treppchen klettern. Der hochgewachsene Gymnasiast, den sich Trainer Uli Lehl im nächsten Jahr auch als Zehnkämpfer vorstellen kann, verbesserte sich im Hochsprung auf gute 1,78 Meter und siegte damit knapp vor Christoph Göttling (Alsfelder SC), der 1,76 Meter meisterte. Joshuas zweiter Streich folgte im Stabhochsprung. In der technisch anspruchsvollen Disziplin legte er gleich 19 Zentimeter drauf und ist nun bei 3,21 Metern angekommen. Fairerweise muss gesagt werden, dass mit Friedrich Schulze (TV Gelnhausen) ein hessischer Top-Athlet bei der zeitgleich stattfindenden Mehrkampf-DM im Einsatz war. Der M15er sprang dort mit dem Stab überragende 3,90 Meter hoch und flog im Hochsprung mit der deutschen Jahresbestleistung von 1,92 Metern über die Latte.

Im 100-Meter-Finale war der Taunus durch zwei schnelle Jungs im weinroten Trikot des Königsteiner LV bestens vertreten. Hinter Aaron Amenta (TV Groß-Gerau/11,41 sec.) reihten sich Moritz Hinrichsen (11,54 sec.) sowie Julian Rubel (11,62 sec.) auf den beiden nächsten Medaillenrängen ein. Die beiden KLVler waren in ihren Vorläufen sogar noch einen Tick schneller unterwegs und markierten hier mit 11,50 Sekunden (Moritz) und 11,57 Sekunden (Julian) sogar zwei neue persönliche Bestzeiten. Julian Rubel holte sich als Dritter über 300 Meter in 37,36 Sekunden (auch PB) noch sein zweites Edelmetall an diesem Wochenende ab. Eine Plakette hätte auch Louis Buschbeck (ebenfalls KLV) gerne in Empfang genommen, doch der zierliche Mittelstreckler landete über 800 Meter auf dem undankbaren vierten Platz. Mit starken 2:11,06 Minuten schrammte er um lediglich 0,19 Sekunden am nun schon acht Jahre alten Kreisrekord von Jamie Atkins (HTG Bad Homburg) vorbei.

Philip Weidenbach vom TV Dornholzhausen überraschte in 11,40 Sekunden (Bestzeit) als Zweiter über die 80 Meter Hürden und musste hier lediglich Arik Sürek (Wiesbadener LV/11,21 sec.) den Vortritt lassen. Der Youngster aus dem Bad Homburger Ortsteil nahm noch den Speer in die Hand, der sich im besten Versuch bei 36,50 Metern (Bestweite) in den grünen Rasen bohrte.

Auch bei den Mädels gab es Grund zum Jubeln. Milina Wepiwe (TSGW) wurde im Kugelstoßen ihrer Favoritinnen-Rolle vollauf gerecht und holte sich mit tollen 12,76 Metern sicher den Titel vor Alice Ekenberger (LG Reinhardswald/11,19 m). Doch damit nicht genug. Milina verbesserte den Kreisrekord um zwölf Zentimeter, der seit September 2015 im Besitz von Marshella Foreshaw (Königsteiner LV) war. Unter die Top-Acht, und damit in die Ränge der begehrten HM-Urkunden, schafften es auch noch Milena Arnold (TSGW/5. mit 10,86 m) sowie Amelie Velte (TVD/6. mit 9,64 m).

Auch im Diskusring hatte Alice Ekenberger (29,40 m) erneut das Nachsehen, denn Milina Wepiwe warf die ein Kilogramm schwere Metallscheibe auf die Siegesweite von 32,37 Metern. Richtig spannend war der Kampf um Bronze, den Milena Arnold (TSGW) mit 29,26 Metern und winzigen sechs Zentimetern Vorsprung zu ihren Gunsten entschied.

Ihren ersten Hessen-Titel holte sich Amelie Velte (TV Dornholzhausen) über die kräftezehrenden 300 Meter Hürden. Hier hatte die Kurstädterin nach 48,52 Sekunden (PB) Eva Duvenkamp (TV Groß-Gerau/49,59 sec.) im Griff. Sophia Schoppa (auch TVD) wurde in 54,58 Sekunden Vierte, hatte aber keine Chance auf den dritten Rang. Die Truppe des TVD komplettierte Martha Abdalla (9.) im Weitsprung (4,07 m). Die 2:34,16 Minuten von Verena Ochs (MTV Kronberg) über 800 Meter reichten nur zu Platz zehn. Raphaela Zali (TSGW) qualifizierte sich in der Jahresbestzeit von 13,13 Sekunden zwar fürs A-Finale über 100 Meter, konnte ihr Leistung dort mit nur 13,36 Sekunden (6.) nicht wiederholen. Überragend hier Holly Okuku (GSV Eintracht Baunatal) mit 11,92 Sekunden und der neuen deutschen Jahresbestzeit von 11,85 Sekunden im Vorlauf.