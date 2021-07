Zwei Kreisrekorde

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS - Dass im "ENWAG-Stadion" von Wetzlar eine ziemlich schnelle Tartanbahn verlegt wurde, ist in der Leichtathletik-Szene bekannt. Kein Wunder also, dass bei Meisterschaften und Meetings dort in der Regel gute Resultate erzielt werden. So auch beim "Feriensportfest" in der Lahnstadt. Für die Fortsetzung des diesjährigen Kreisrekordfestivals sorgten zwei Athleten vom Königsteiner LV. Lasse Schmitt nahm nach diversen Starts über die "flachen" 400 Meter nun erstmals in der Saison seine Paradestrecke 400 Meter Hürden in Angriff. Mit tollen 53,02 Sekunden holte sich Lasse von der Spitze weg laufend den Sieg vor Lokalmatador Kjell Wörner (TV Wetzlar/57,78 sec.), setzte sich mit seiner Top-Zeit an die Spitze der deutschen Jahresbestenliste bei den U18ern und ist damit ein klarer Medaillenanwärter bei der Jugend-DM am letzten Juli-Wochenende in Rostock. Der Langhürdler pulverisierte zudem den zwölf Jahre alten Kreisrekord von Sebastian Meier (TSG Wehrheim). Eine Steigerung um gleich 4,20 Sekunden (!!) entspricht umgerechnet einem Vorsprung von rund 30 Metern gegenüber der alten Rekordmarke.

Auch der zweite Rekord an diesem Nachmittag ging an die Leichtathletik-Hochburg Königstein. Finn Kohlenbach (ebenfalls Altersklasse U18) setzte sich auf der Stadionrunde ohne die Hürden durch. Mit hervorragenden 49,62 Sekunden mopste Finn seinem Vereinskollegen Okai Charles die Rekordmarke, der im letzten Jahr bei en hessischen Meisterschaften in Gelnhausen 49,75 Sekunden gezeigt hatte. Durch seine tolle Steigerung rückte Kohlenbach nun bundesweit auf die achte Position vor. Außerdem brachte er das einmalige Kunststück fertig, in seiner Altersklasse gleich die Kreisrekorde über 100 Meter (11,08 Sekunden), 200 Meter (22,08 Sekunden) und nun auch auf der Stadionrunde in seinem Besitz zu haben. Mia Hasselhorst (ebenfalls KLV) gab in Wetzlar ebenfalls ihre Visitenkarte für die Nachwuchs-DM ab. Über die 100 Meter Hürden der U18 leuchteten im Vorlauf 13,90 Sekunden auf. Diese Zeit wiederholte Mia als Siegerin des Endlaufes auf die hundertstel Sekunde und schob sich damit in Deutschland auf den fünften Platz vor. Tim Kolbe (TSG Friedrichsdorf) zeigte einmal mehr, dass 100-Meter-Zeiten mit einer 10 vor dem Komma für ihn problemlos möglich sind. In seinem Vorlauf wurde der U23er (Junioren) bei Windstille mit 10,91 Sekunden gestoppt. Im Finale gelang dem Kreisrekordler (10,76 Sekunden, ebenfalls in Wetzlar gelaufen) trotz eines Gegenwinds (- 1,0 m/sec.) eine Steigerung auf 10,89 Sekunden.