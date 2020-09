Zwei neue Talente der TSG Wehrheim im Hessenkader

Die neuen Mitglieder in den entsprechenden Hessenkadern bei der Ernennung im HLV-Leistungszentrum in Frankfurt/Niederrad (von links): Alexander Ries (MTV Kronberg/Dreisprung), Louis Buschbeck (Königsteiner LV/Lauf), Miline Wepiwe (TSG Wehrheim/Wurf), Raphaella Zali (TSG Wehrheim/Sprint) und Julian Rubel (Königsteiner LV/Langsprint). Auf dem Foto fehlt wegen Krankheit Finn Kohlenbach (auch KLV/Langsprint). Foto: kie

HOCHTAUNUS (kie). Sie haben es sich verdient. Sechs junge Leichtathleten aus dem Taunus wurden wegen ihrer guten Leistungen in der Hallensaison und der sich gerade dem Ende zuneigenden Freiluft-Saison vom Hessischen Leichtathletik-Verband (HLV) in die Landeskader ihrer Disziplin (Gruppe) für das Jahr 2021 aufgenommn.

Hessenweit wurden 30 junge Leichtathleten nach den Vorschlägen der zuständigen Chef- und Landestrainer in einen HLV-Kader aufgenommen. Der Königsteiner LV führt im Hochtaunuskreis mit drei Berufungen diese Talentegruppe an. Für den Verein aus der Burgstadt erhielten Louis Buschbeck, Julian Rubel und Finn Kohlenbach in einer Feierstunde auf dem Gelände des Landes-Leistungszentrums in Frankfurt/Niederrad ihre Ernennungsurkunden und das rote Kader-Shirt überreicht.

Louis Buschbeck unterbot im Langsprint und auf der Mittelstrecke problemlos die geforderten Normen und wird zukünftig im Lauf-Kader (U18) von Benjamin Stalf betreut. Julian Rubel gab im Sprint so richtig Gas und wird demnächst von Robert Schieferer im Langsprint-Kader (U18) gefördert. Dort trifft er auf seinen Vereins- und Disziplinkollegen Finn Kohlenbach, der erst seit einem knappen Jahr intensiver Leichtathletik betreibt und sich besonders auf die 200 und 400 Meter konzentrieren möchte. Kader-Coach Schieferer betreut in einer vereinsübergreifenden Gruppe zudem noch weitere Athleten aus dem KLV.

Aus den Reihen der TSG Wehrheim wird Milina Wepiwe gefördert, die in dieser Saison hervorragende Resultate und Platzierungen mit Hammer, Diskus und Kugel abgeliefert hat. Sie steht für weitere Fördermaßnahmen im Wurfkader (U18) bei Steffen Reumann auf der Liste. Raphaela Zali (TSG Wehrheim) holte zwar keine Medaillen auf hessischer Ebene, hat aber die geforderten Normen geknackt, um im Sprint-Kader (U18) von Christian Kupper mit dabei zu sein. Vom MTV Kronberg kommt Alexander Ries, der jüngst bei den hessischen Meisterschaften im Dreisprung zwei Medaillen holte und demnächst im Sprung-Kader von Peter Rouhi mit Rat und Tat unterstützt wird.

De Veranstaltung wurde wegen der Corona-Problematik diesmal "outdoor" und deutlich früher im Jahr durchgeführt. In seiner Begrüßung machte HLV-Präsidiumsmitglied Martin Rumpf (zuständig für den Leistungssport) deutlich, dass die Berufung in den Landeskader den Einstieg in eine Eliteförderung darstellt. Dies bedeute eine besondere Wertschätzung der Athleten, aber auch der zuständigen Heimtrainer und Vereine. Rumpf unterstrich zudem die enorm wichtige Rolle der Eltern als Förderer ihrer Kinder. Die Kadermitglieder kommen in den Genuss besonderer Maßnahmen mit ihren Landestrainer, einer jährlichen umfangreichen sportmedizinischen Untersuchung und in der Wintersaison dem kostenlosen Zugang zur Leichtathletik-Halle in Frankfurt-Kalbach.

Michael Lederer, Vorsitzender des Leichtathletik-Fördervereins Hessen (LFH), richtete eindrucksvolle Worte an das Publikum: "Alles ist in diesem Jahr anders. Corona hat die Welt auf den Kopf gestellt. Was heißt das nun für Sie? Weiterhin konsequent und zielgerichtet trainieren! Ich kann Ihnen nur zurufen: Halten Sie Ihre Motivation hoch, zusammen mit Ihren Trainerinnen und Trainern, denn es wird auch die Zeit nach Corona kommen, in der Sie dann die Früchte Ihres intensiven Trainings ernten können."

Ein Blick in die komplette hessische Kaderliste (also mit jenen Athleten, die schon länger gefördert werden) zeigt, dass im Kreis hier der Königsteiner LV führend ist und mit Okai Charles, Max Grabosch (beide Lauf bei Benjamin Stalf), Moritz Hinrichsen (Sprint bei Christian Kupfer), Markus Wagenleitner (Mehrkampf bei Philipp Schlesinger) und Jette Priedemuth (Hammerwurf bei Regine Isele) nun insgesamt gleich acht Athleten in der Förderung hat. Aus den Reihen der TSG Wehrheim gehören zusammen mit Nick Lehl, Max Lehl (beide Stabhochsprung bei Anastasija Steinbeck) sowie Fynn Lenzner sowie Jeremy McQueen (beide Mehrkampf bei Philipp Schlesinger) sechs Nachwuchskräfte den HLV-Kadern an. Der MTV Kronberg hat neben dem Zugang Alexander Ries noch Aaron Heinz (Kurzhürden) und Sven Müller (Langsprint, beide bei Robert Schieferer) in der Förderung.