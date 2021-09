Zwei Titel für Wehrheimer Nachwuchs

Joeline Orban (Usinger TSG) schrammt im Vierkampf der W12 mit 1454 Punkten als Vierte nur knapp am Treppchen vorbei. Mit überquerten 1,28 Metern und einer schönen Technik zeigt die UTSGlerin aber eine starke Hochsprung-Leistung. Foto: kie

HOCHTAUNUS - Tolle Stimmung, bestes Sport-Wetter und begeisterte Kinder. Endlich wieder Leichtathletik für die jüngeren Nachwuchsklassen. Bei den Mehrkampf-Meisterschaften des Leichtathletik-Kreises Hochtaunus in Friedrichsdorf zeigte sich, dass mit insgesamt knapp 200 Meldungen das Laufen, Springen und Werfen trotz der schwierigen Gesamtsituation "in" ist. Hatten doch besonders die "Kleinen" in den letzten Monaten, besonders in der Aufbauphase am Beginn des Jahres wegen Corona, kaum eine Möglichkeit zum Training, da diverse Hallen und Sportanlagen nicht genutzt werden durften.

Neben Masse gab es auch Klasse. In zwei Disziplinen muss nämlich die Kreisrekordliste umgeschrieben werden. Die hochwertigste Leistung ging auf das Konto von Penelope Clara Strauss (Königsteiner LV), die den Dreikampf der W13 mit hervorragenden 1507 Punkten gewann, dabei fast 300 (!) Punkte Vorsprung auf Johanna Giesen (TSG Wehrheim) hatte und auch noch den bereits sechs Jahre alten Kreisrekord von Chiara Rupprecht (Usinger TSG) um genau satte 60 Zähler verbesserte. Das Talent aus der Reihen des KLV, das seit rund zwei Jahren Leichtathletik betreibt, brachte als Einzelleistungen 10,20 Sekunden (75 Meter), 4,80 Meter (Weitsprung) und 40,00 Meter (Ballwurf) in die Wertung ein.

Dass sich beim Königsteiner LV auch mächtig etwas in den jüngeren Klasse tut, zeigt ein Blick in die Ergebnisliste. Im Dreikampf der W-11 gab es für die Youngster aus der Burgstadt durch Laura Letitia Strauss (1352), Hoesna Nuri (1218), Felicitas Frint (1188) und Hannah Häge (1165) gleich einen vierfachen Triumph. Im Vierkampf der älteren W12 feierten die KLV-Mädels Katharina Scheer (1590), Nadine Kirch (1493) sowie Emilia Mächtlinger (1481) ein astreines Tripel. Mit vier Mehrkampf-Titeln, zweimal "Silber" sowie drei Bronze-Medaillen stellen die weinroten KLVler die erfolgreichste Truppe.

AUS DER ERGEBNISLISTE Schüler M15 Dreikampf: 1. Fabian Wölfer (SGK Bad Homburg) 967 Pkt. Vierkampf: 1. Felix Kegel (TV Dornholzhausen) 1947 Pkt., 2. Ben Schäfer (HTG Bad Homburg) 1833. Schüler M14 Dreikampf: 1. Leon Schüssler 1379 Pkt., 2. Julian Märklin (beide HTG Bad Homburg) 1182. Vierkampf: 1. Sören Schüppenhauer (TV Oberstedten) 1614 Pkt. Schüler M13 Dreikampf: 1. Dennis Beyer (TSG Wehrheim) 1270 Pkt., 2. Maximilian Wolf (TV Dornholzhausen) 1198, 3. Michael Fichtner (Königsteiner LV) 1106. Schüler M12 Dreikampf: 1. Lutz Weidenbach (TV Dornholzhausen) 1148 Pkt., 2. Maximilian Pius Koschara 1099, 3. Leonard Kiesel 1016, 4. Henrik Schutz (alle TSG Wehrheim) 970. Vierkampf: 1. Lou Lemaire (HTG Bad Homburg) 1558 Pkt., 2. Simon Gaulle (Königsteiner LV) 852. Schüler M11 Dreikampf: 1. Jannis Rösner (TV Oberstedten) 1074 Pkt., 2. Joel Lange (TV Weißkirchen) 989, 3. Jannis Keller (TVO) 960, 4. Jakob Thiede (TSG Wehrheim) 930, 5. Jakob Michael 866, ...7. Ole Findeisen (beide Usinger TSG) 811, 8. Lennox Pallmer (TSGW) 808, 15. Neo Hanke (SG Anspach) 703. Schüler M10 Dreikampf: 1. Ferdinand Taschke (TSG Ober-Eschbach) 1019 Pkt., 2. Sebastian Chwala-Grad (SG Anspach) 1007, 3. Ian Mutual (TSG Wehrheim) 954, 4. Levin Heinrich (Usinger TSG) 950, ...7. Alexander Körbitz 908, 8. Florian Gantz (beide SGA) 900, 10. Linus Koch (TSGW) 865, 11. Sebastian Körbitz (SGA) 846, 12. Henning Proetel (UTSG) 803, 15. Niklas Nowak (TSGW) 708, 16. Roman Kleibaum) 650, 18. Till Mrose (SGA) 596. Schülerinnen W15 Dreikampf: 1. Maia Strauss (Königsteiner LV) 1301 Pkt., 2. Avila Maya Nielutz 1299, 3. Sophia Bockeloh (beide TV Dornholzhausen) 1268, 4. Ana Luisa Schmitz-Manseck (TSG Wehrheim) 1214. Vierkampf: 1. Marit Brokof (TV Weißkirchen) 1805 Pkt. Schülerinnen W14 Dreikampf: 1. Louise Distler (TV Dornholzhausen) 1351Pkt., 2. Karina Becker (TV Oberstedten) 1350, 3. Fine Velte (TVD) 1257. Vierkampf: 1. Jill Werminghaus (TSG Wehrheim) 1676 Pkt., 2. Lea Happel 1665, 3. Frida Feldmann (beide HTG Bad Homburg) 1656. Schülerinnen W13 Dreikampf: 1. Penelope Clara Strauss (Königsteiner LV) 1507 Pkt., 2. Johanna Giesen 1214, 3. Elea Mavie Kaufmann 1179, 4. Leonie Koch 1177, 6. Viktoriia Omelchenko 1119, 7. Franziska Giesen und Ann-Sophie Bosse (alle TSG Wehrheim) beide1090. Vierkampf: 1. Lara Barth (TSG Ober-Eschbach) 1536 Pkt., 2. Thea Küsters (TV Weißkirchen) 1239. Schülerinnen W12 Dreikampf: 1. Mia Hartmann (TV Dornholzhausen) 1291 Pkt., 2. Helene Aschenbrenner (SGK Bad Homburg) 1181, 3. Lea Hartmann (TVD) 1125, 7. Mia Löhr (Usinger TSG) 971. Vierkampf: 1. Katharina Scheer 1590 Pkt. 2. Nadine Kirch 1493, 3. Emilia Mächtlinger (alle Königsteiner LV) 1481, 4. Joeline Orban (Usinger TSG) 1454. Schülerinnen W11 Dreikampf: 1. Laura Letitia Strauss 1352 Pkt., 2. Hoesna Nuri 1218, 3. Felicitas Frint (alle Königsteiner LV) 1188, 12. Lilly Werminghaus (TSG Wehrheim) 1022, 20. Julia Benderoth 961, 25. Charlotte Dippel (beide SG Anspach) 915, 28. Mia Mühle (TSGW) 883, 29. Finja Schmauch 881, 32. Lotta Stehr (beide SGA) 786, 33. Johanna Fitzner (Usinger TSG) 773. Schülerinnen W10 Dreikampf: 1. Luisa Schuth (TV Weißkirchen) 1039, 2. Isabelle Schwabe 998, 3. Johanna Würsig (beide SG Anspach) 983, 10. Charlotte Bayer (TSG Wehrheim) 933, 12. Jana Schumacher 891, 13. Clara Schenk (beide SGA) 885, 18. Emilia Varveri 802, 19. Alia Döll (beide TSGW) 792, 21. Johanna Gutzmann 748, 22. Luisa Metzner (beide SGA) 704, 24. Hannah Löhr (Usinger TSG) 694. (kie)

Der zweite Kreisrekord der Veranstaltung ging an den TV Dornholzhausen. Hier war es Mia Hartmann, die im Dreikampf der W12 die bisherige Bestmarke von Ann-Kristin Ludwig (Usinger TSG) um acht Pünktchen steigern konnte. Die 1291 Zähler der jungen Kurstädterin setzten sich aus 11,34 Sekunden (75 m), 4,37 Meter (Weitsprung) und 33,00 Metern (Ballwurf) zusammen.

Beim Mehrkampf-Nachwuchs aus der Usinger Region sammelte die TSG Wehrheim zwei Mehrkampf-Titel ein. Jill Werminghaus setzte sich mit 1676 Punkten im Vierkampf der W14 knapp gegen Lea Happel (HTG Bad Homburg/1665 Pkt.) durch. Bei den Jungs der M13 hatte im Dreikampf Dennis Beyer (1270 Pkt.) sicher gegenüber Maximilian Wolf (TV Dornholzhausen/1198 Pkt.) die Nase vorne.

Eine ganz knappe Angelegenheit war der Kampf um den Kreis-Titel in der W14. Hier hatte nach drei Disziplinen Louise Distler (TV Dornholzhausen) mit 1351 Zählern ein winziges Pünktchen Vorsprung auf Karina Becker (TV Oberstedten).

Eng war es auch bei den Jungs der M10. Hier trennten im Dreikampf Ferdinand Taschke (TSG Ober-Eshbach/1019 Pkt.) und Sebastian Chwala-Grad (SG Anspach) nur zwölf Zähler.