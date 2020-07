Zweitbester Wettkampf der Karriere

Bundeskader-Athletin Vanessa Grimm (Königsteiner LV) liegt beim Einladungs-Meeting in Frankfurt nach dem ersten Tag auf Kurs "6000 Punkte". Am Ende reicht es es für die sichere Siegerin nicht ganz. Foto: kie

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HOCHTAUNUS (kie). Beim Einladungs-Mehrkampf des Hessischen Leichtathletik-Verbandes (HLV) in Frankfurt stand eindeutig der Siebenkampf der Frauen im Mittelpunkt des Geschehens. Gleich zum Auftakt des zweitägigen Kräftemessens zauberte Vanessa Grimm (Königsteiner LV) über die 100 Meter Hürden mit ganz schnellen 13,99 Sekunden eine absolute Top-Leistung und persönliche Bestzeit auf den roten Tartanbelag. Um Grimms Leistung besser einzuordnen, genügt ein Blick in die Kreisbestenliste. Fast auf den Tag genau vor 24 Jahren lief Ulrike Breitbach (Usinger TSG) in Erfurt 13,98 Sekunden - jedoch als reine Disziplinspezialistin. Auch Grimms 1,73 Meter beim Hochsprung konnten sich allemal sehen lassen, blieb sie doch hier nur knapp unter ihrer persönlichen Bestleistung und gleichzeitig dem Kreisrekord. Gut auch die 13,91 Meter beim Kugelstoßen, obwohl die KLV-Athletin hier auf eine 14er-Weite gehofft hatte, die sie auch schon mehrfach abgeliefert hat.

Bei optimalen Bedingungen folgte das beste Resultat der ganzen Veranstaltung. Die amtierende deutsche Meisterin im Hallen-Mehrkampf lieferte zum Ende des ersten Tages mit überragenden 24,13 Sekunden über 200 Meter eine weitere Bestmarke ab. Doch damit nicht genug, denn die sportliche Polizei-Kommissarin verbesserte bei ihrem Sturmlauf einen der älteren Kreisrekorde bei den Frauen. Den hielt seit Juni 1984 Ulrike Mühlenbein (TSG Oberursel) mit handgestoppten 23,9 Sekunden, was einer vollelektrischen Zeit von 24,14 Sekunden entspricht. "Das war wirklich sehr flott. Damit hat Vanessa gegenüber ihrem besten Mehrkampf ein Plus von über 100 Punkten gesammelt und befindet sich auf Kurs zu ihrem ersten 6000er Mehrkampf", freute sich Landes-Mehrkampftrainer Philipp Schlesinger über einen starken ersten Tag seines Schützlings. Jedoch hakte es zu Beginn des zweiten Tages beim Weitsprung. Beim Einspringen passte es für die KLVlerin noch, ehe der erste Versuch "ohne Brett gesprungen" im Bereich von nur 5,70 Metern gemessen wurde. Im zweiten Durchgang, der deutlich besser war, ging die rote Fahne hoch - ungültig. Beim dritten Sprung gelang zwar noch eine Steigerung auf 5,82 Meter, doch am Ende blieben reichlich Punkte auf der Strecke. Das Speerwerfen, hier arbeitet die Bundeskader-Athletin seit dem Winter mit HLV-Disziplincoach Francis Gross zusammen, wurde bei schwierigen Windverhältnissen mit soliden 41,05 Metern beendet. Das war ok, doch Grimm warf bereits mehr als einen Meter weiter. Die abschließenden 800 Meter spulte sie dann in 2:2,05 Minuten ab und kam nicht an ihr normales Leistungsniveau ran. Am Ende sammelte Grimm in ihrem zweitbesten Siebenkampf 5892 Zähler, womit ihr der Sieg nicht zu nehmen war. Platz zwei ging mit 5633 Punkten an Anna-Lena Obermaier (SWC Regensburg).

"Der erste Tag war wirklich sehr stark. Besonders die Zeiten über die Hürden und 200 Meter waren absolut klasse. Bei der DM in Vaterstätten ist Vanessa ja ganz sicher dabei. Bis dahin werden wir noch ein paar wenige Einzelstarts absolvieren und sonst weiter intensiv im Training arbeiten. So haben wir im Vergleich zum Vorjahr bei den Anlaufkontrollen im Weitsprung noch Nachholbedarf", analysiert HLV-Coach Schlesinger.

Mit von der Partie im Leistungszentrum an der Hahnstraße war auch noch ein Jugendlicher vom Königsteiner LV. Markus Wagenleitner hatte zwar bedingt durch ein paar Wehwehchen in den Wintermonaten keine runde Vorbereitungsphase, sollte und wollte zur Formüberprüfung aber trotzdem antreten. Der U18er (es ist sein erstes Jahr in dieser Altersklasse) fing mit guten 11,49 Sekunden (100 Meter) an, denen aber lediglich 6,12 Meter beim Weitsprung folgten. Auch die 11,29 Meter mit der Kugel sind steigerungsfähig. Gleiches trifft auf die 1,64 Meter beim Hochsprung zu. Absolut gelungen war dagegen die Premiere über 400 Meter zum Ende des ersten Wettkampftages. Die 53,71 Sekunden können sich allemal sehen lassen. Pech hatten die Athleten mit der Auftaktdisziplin am zweiten Tag, denn die 110 Meter Hürden mussten nach einem Ausfall der Zeitmessung wiederholt werden. Trotz der zusätzlichen Belastung lieferte Wagenleitner gute 15,26 Sekunden ab. Im Diskusring gibt es mit 32,77 Metern noch Luft nach oben. Gewohnt stark waren die glatten vier Meter im Stabhochsprung. Als "Baustelle" bezeichnete Coach Schlesinger die Speerleitung von 35,92 Metern. Der erste Zehnkampf von Wagenleitner war dann nach 5:07,41 Minuten für die unbeliebten 1500 Meter beendet. In Summe konnten für den KLVler 5934 Punkte und ein zweiter Platz notiert werden.