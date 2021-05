Claudia Salman-Rath beendet Karriere

Klemens Schlimm (erster Trainer bei der LG Dornburg): Ich habe Claudia als kleinen Irrwisch, der nicht zu bändigen war, kennengelernt und als junge Frau, die eine tolle Reifeentwicklung hinter sich gebracht hat, mit 18 Jahren abgegeben. Diese sehr gute Entwicklung hat sich fortgesetzt, sowohl im sportlichen wie im privaten Bereich. Ihr Talent war von Anfang an erkennbar. Sie hat aber nicht alles in die Wiege gelegt bekommen, musste sich sehr viel erarbeiten. Die technischen Disziplinen waren nicht ihre Stärke, dafür hatte sie einen sehr starken Willen und Durchhaltevermögen. Das hat sie bei uns gelernt.

Ewald Türk (Trainerurgestein der LG Dornburg): Claudia ist ein ganz feiner Mensch, immer bodenständig, wollte nie im Mittelpunkt stehen. Als Sportlerin war sie sehr zielstrebig, hat stets hart trainiert. Bei ihr gab es kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.

Julia Mächtig-Klepp (langjährige Weggefährtin): Claudis und mein Weg kreuzten sich schon in der U18 bei Kaderlehrgängen, Trainingslagern und Wettkämpfen. International hatten wir aber erst im Jahr 2013 bei der Weltmeisterschaft in Moskau das Vergnügen, gemeinsam teilzunehmen. Claudia hat dort einen super Siebenkampf hingelegt, den sie mit einem tollen vierten Platz abschließen konnte. Sie lief über 800 Meter stets um ihr Leben, war eigentlich immer ganz vorne im Feld zu finden. Aber sie war vor dem abschließenden Rennen gefühlt immer die Aufgeregteste von uns allen. Es war immer lustig mit ihr. Wir hatten tolle gemeinsame Jahre mit jeder Menge Spaß. Auch privat halten wir mit anderen ehemaligen Siebenkämpferinnen den Kontakt aufrecht. Ich wünsche Claudi für die Zukunft ohne Leistungssport alles Gute, viele schöne Erlebnisse mit ihrer Familie abseits der Tartanbahn und vor allem viel Erfolg im Berufsleben. Das Leben ohne sportlichen Leistungsdruck und mit individuell bestimmbarem Freizeitsport ist ja auch ganz schön.

Jürgen Sammert (Bundesstützpunkttrainer Mehrkampf/Weitsprung): Claudia hat bei mir zirka zehn Jahre trainiert; fast ihre gesamte Zeit im aktiven Bereich. Sie hat sich von einer eher durchschnittlichen Mehrkämpferin und Weitspringerin zu einer Weltklasseathletin entwickelt. Dies hat sie vor allem durch sehr viel Fleiß und hartem Training erreicht. Gemeinsam konnten wir den vierten Platz bei der WM 2013 in Moskau feiern und Bronze im Weitsprung bei der Hallen-EM in Belgrad 2017. Viele internationale Meisterschaften und Wettkämpfe haben wir gemeinsam bestritten von 2010 EM in Barcelona bis Olympische Spiele 2016 in Rio. Ich wünsche ihr für ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute.

Ulrich Knapp (Bundestrainer Siebenkampf): Wir haben uns damals über die Nationalmannschaft kennengelernt. Claudia hat unsere Siebenkampf-Gruppe mit ihrer guten Grundstimmung positiv bereichert. Wir hatten über all die Jahre eine sehr schöne und harmonische Zusammenarbeit. Sie ist eine extrem angenehme und in sich ruhende Athletin ohne Allüren. Claudia war nicht das Supertalent, sie hat sich alles hart erarbeitet, weil sie sehr zielstrebig war und nie rumgejammert hat. Es war mir eine Ehre, mit ihr arbeiten zu dürfen. (bk)