Der Kampf um Braunschweig

LIMBURG-WEILBURG - Mit großen Erwartungen ist Sebastian Arnold vom TuS Weilmünster zum Werfertag der TSG Eppstein gefahren. Im Gepäck der frisch eingetroffene Hochleistungshammer, den sich der junge Mann dank der Unterstützung der Max-Stillger-Stiftung leisten konnte. Gleich der erste Versuch landete bei 58,47 Meter und damit nur knapp unter seiner neuen Jahresbestweite von 59,26 Metern. Doch dann wollte er zu viel, warf technisch unsauber und schaffte nur noch 57,92 Meter. Am gestrigen Sonntag ging es in Frankfurt erneut in den Ring und darum, noch auf den Zug zu den Deutschen Meisterschaften am 8. August in Braunschweig aufzuspringen (Bericht folgt). So wie es aussieht, ist er aktuell Zehnter oder Elfter der Meldeliste. Es werden zehn Teilnehmer zugelassen. Foto: Martin Rumpf