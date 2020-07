DM-Norm nur ganz knapp verpasst

Gaben beim ersten Sportfest des Königsteiner Leichtathletikvereins ihre Visitenkarte ab (v. l.): Madleen Manneschmidt, Hermann schulz und Philip Stahl. (Foto: Martin Rumpf)

LIMBURG-WEILBURG - (mrpf). Aktuell ist es für die heimischen Leichtathleten nicht leicht, ansprechende Sportfeste zu finden. Oft sind die Teilnehmerzahlen stark eingeschränkt oder die Anreise ist zu weit. Glück hatten dagegen die Sprinter aus dem Kreis, da der Königsteiner Leichtathletikverein (KLV) sein erstes Sportfest auf dem Burgfeld anbot. Die Anlage wurde 2006 anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft errichtet, als die brasilianische Nationalmannschaft dort ihr Quartier aufschlug. Der KLV hat sich nun erstmals an ein Sportfest gewagt und wurde belohnt. Die Anlage ist nicht sehr schnell und es herrschte auch oft sehr schwieriger Gegenwind. Dennoch gab es spät abends einen neuen Hessenrekord über 1500 Meter der männlichen Jugend B.

Philip Stahl von der LG Dornburg sprintete die 100 Meter als Vorlaufsieger in 11,38 Sekunden und war angesichts des Gegenwindes durchaus zufrieden. Die anschließenden 200 Meter lief er dann in 23,00 Sekunden, was nicht zufriedenstellend für ihn sein kann, da er die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in Heilbronn anstrebt. Dafür hätte er eine Zeit von 22,50 Sekunden laufen müssen.

Ganz knapp an der DM-Qualizeit vorbei schrammte Madleen Manneschmidt von der LSG Goldener Grund Selters über 400 Meter Hürden der weiblichen Jugend B. Mit 66,83 Sekunden kam sie über die Ziellinie und verpasste damit die Norm von 66,50 Sekunden nur ganz knapp.

Laura Siegel will zu den zehn besten Frauen gehören

Hermann Schulz von der LSG Goldener Grund präsentierte sich erneut bärenstark und konnte auf den 100 Meter mit 11,12 Sekunden überzeugen, obwohl in dem Lauf 0,4 Meter pro Sekunde Gegenwind herrschte. Die anschließenden 200 Meter sprintete er dann in 22,41 Sekunden und das, obwohl ihm der Wind mit 1,7 Meter pro Sekunde ins Gesicht blies. Für ihn kommt es jetzt darauf an, ob er am kommenden Wochenende in Weinheim bei der „Kurpfalz Gala light“ an den Start gehen darf. Dort sind nur 150 Sportler zugelassen und die gesamte deutsche Elite hat bereits gemeldet.

Im fränkischen Wiesau warf Laura Siegel vom TuS Weilmünster den Hammer auf gute 51,11 Meter, war allerdings mit dem Verlauf und der Weite überhaupt nicht zufrieden. Die ersten drei Versuche waren ungültig und sie kam nur schwer in den Wettkampf. Für Siegel geht es aktuell darum, zu den zehn besten Frauen Deutschlands zu gehören, die am 9. August bei den Deutschen in Braunschweig in den Hammerwurfring gehen.