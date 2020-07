Ein Werfertag der Superlative

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Selters-Niederselters (mru). Der erste Werfertag der LSG Goldener Grund war für Ende März geplant, fiel dann aber dem Corona-Lockdown zum Opfer. Als die hessische Landesregierung mit ihrer Verordnung den Weg für Wettkämpfe im kontaktfreien Sport frei machte, war die LSG der erste Verein in Hessen, der sich diese Möglichkeiten zunutze machte, um den Athleten hochkarätige Wettkämpfe anzubieten.

"Wir haben mittlerweile schon an die 200 Veranstaltungen auf dem Wurfplatz ausgerichtet, aber was sich diesmal hier abgespielt hat, lässt sich nur mit Superlativen erläutern", lautet das Fazit von Martin Rumpf. Der Vorsitzende der LSG und des Leichtathletikkreises Limburg-Weilburg lobte: "Was Sportwart Sven Medenbach mit seinem Team und der Unterstützung durch die Gemeinde auf die Beine gestellt hat, ist unglaublich gut und wird Geschichte schreiben. Es hagelte Rekorde auf dem Wurfplatz, einem absoluten Alleinstellungsmerkmal unserer Gemeinde. So etwas gibt es in Hessen kein zweites Mal."

79 Sportler aus 39 Vereinen verglichen sich auf dem alten Sportplatz in den Wettkämpfen Kugelstoßen, Diskuswurf und Hammerwurf unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln. Aufgrund der Landesverordnung durfte der Ausrichter keine Wettkämpfe für Sportler über 60 Jahren anbieten und auch keine Kampfrichter dieser Altersklassen einsetzen.

Fotos Der Elzer Marius Rosbach (l.) warf im Trikot der LG Eintracht Frankfurt den Diskus auf 47,96 Meter. Sebastian Arnold vom TuS Weilmünster, hier beim Diskuswurf, verbessert sich mit dem Hammer auf 58,78 Meter. Fotos: Martin Rumpf Der Luxemburger Bob Bertemes sorgte im Kugelstoßen für eine Topweite. Foto: Martin Rumpf 3

Weltklasse gab es gar im Kugelstoßen der Männer zu bestaunen. Der Luxemburger Bob Bertemes, der in Mannheim beim iranischen Erfolgstrainer Khalid Alaquati trainiert, wuchtete die 7,26 Kilogramm schwere Kugel auf die neue Platzrekordweite von 20,28 Meter. Zum Vergleich: Der Weltrekord von Randy Barnes (USA) liegt bei 23,12 Meter. Zweiter mit der Männerkugel wurde Leon Schwöbel (LG Rhein-Wied) mit 16,38 Meter. Für ihn ein solider Saisoneinstieg.

Einen weiteren Glanzpunkt setzte Kai Hurych (KSV Fürth) im Hammerwurf der männlichen Jugend U18, denn mit 75,17 Meter erzielte er eine Weltjahresbestleistung und einen neuen Hessenrekord. Mit seiner Weite lag er exakt zwei Meter unter dem Platzrekord, den immer noch Sergej Litvinov hält, der einst 77,17 Meter erzielte. Der deutsche Meister von 2009, der für Weißrussland, von 2008 bis 2010 für Deutschland und schließlich für Russland startete, ist mittlerweile in Leverkusen als Trainer engagiert und besuchte die Veranstaltung mit einer starken Wurfgruppe. Auch der Coach der einstigen Welt- und aktuellen Platzrekordhalterin Betty Heidler, Michael Deyhle, derzeit Nationaltrainer in China, schaute sich die Wettkämpfe an und sah, wie der 13-jährige Max Baier (TV Fränkisch Crumbach) den drei Kilogramm schweren Hammer auf die neue Hessenrekordweite von 65,62 Meter schleuderte.

Die amtierende U20-Weltmeisterin Alida van Daalen war eigens aus den Niederlanden angereist und warf den Diskus auf 56,13 Meter. Damit lag sie nur 1,60 Meter unter dem Platzrekord von Lokalmatadorin Sabine Rumpf, die aus dem Nachtdienst kommend nur als Kampfrichterin teilnahm. Marius Karges (LG Eintracht Frankfurt) lieferte mit 55,29 Meter im Diskuswurf der U18 die größte Weite bei den Männern ab. Die Wucht der tollen Leistungen fasste Jürgen Willert als Kampfrichter im Hammerwurf so zusammen: "Ich durfte noch nie so viele Würfe jenseits der 50-Meter-Marke messen, ein tolles Erlebnis."

Sebastian Arnold verbessert sich im Hammerwurf

Auch aus heimischer Sicht gab es starke Leistungen zu vermelden. Sebastian Arnold (TuS Weilmünster) verbesserte sich mit dem 7,26 Kilogramm schweren Männerhammer auf starke 58,78 Meter und belegt damit aktuell Platz drei der deutschen Bestenliste. Dazu freute er sich über 39,03 Meter im Diskuswurf und 13,35 Meter im Kugelstoßen. Besser war im Diskuswurf nur Marius Rosbach. Der Elzer trägt mittlerweile das Trikot der LG Eintracht Frankfurt und war mit seinen 47,96 Meter nicht zu schlagen, aber selbst überhaupt nicht zufrieden.

Bei der U20 siegte Jonas Schliffer (TuS Weilmünster) im Kugelstoßen mit 12,52 Meter knapp vor seinem Vereinskameraden Max Schmidt, der auf 11,70 Meter kam. Der Diskus von Jonas Schliffer landete bei 38,44 Meter, was ihm Platz zwei vor Max Schmidt (31,31) einbrachte. Stark präsentierte sich in seinem ersten Jahr in der Altersklasse M30 Martin Böhm (LSG Goldener Grund). Eigentlich im Hürdensprint zu Hause, wuchtete er die Kugel auf 11,37 Meter und den Diskus auf 33,42 Meter. Vereinskamerad Dieter Laux war in der M55 nicht zu bezwingen mit 11,64 Meter mit der Kugel und mit 34,16 Meter im Diskuswurf. Mit dem Hammer kam er auf 31,66 Meter und wurde damit Zweiter knapp vor Clubkollege Jürgen Willert (30,66).

Eine große Weite lieferte wie erwartet auch Laura Siegel (TuS Weilmünster) ab, die im Hammerwurfwettkampf der Frauen mit 50,51 Meter den zweiten Platz schaffte, ebenso wie Sina Edel (TV Eschhofen) im Kugelstoßen der U18 mit 10,37 Meter. Jutta Rumpf (LSG Goldener Grund) gewann das Kugelstoßen der W45 mit 9,79 Meter, verletzte sich dann aber heftig am Oberschenkel. Vereinskameradin Jutta Kerth landete im Hammerwurf der W50 auf Rang zwei mit 22,94 Meter.

Der Nachwuchs der LSG war sehr rege und erfolgreich mit von der Partie. Adam Ort siegte im Diskuswurf der M14 mit 27,79 Meter und wurde im Kugelstoßen Zweiter mit 9,41 Meter. Im Kugelstoßen der M13 rangierte Jan Glöckner als Zweiter mit 6,80 Meter knapp vor Jannik Lippe (6,66). Auch mit dem Diskus reichte es für ihn zum zweiten Rang (19,85).

Bei den Mädels kürte sich Anna Sovilj in der W14 mit der Kugel (7,20 Meter) und dem Diskus (18,07 Meter) zur Siegerin. Dazu kamen in der W13 Hanna Stroborns dritte Plätze im Kugelstoßen (5,75) und mit dem Diskus (16,16). Jeweils Zweite wurde Greta Rumpf in der W12 mit 6,24 Meter im Kugelstoßen und 14,43 Meter im Diskuswurf.

Weiter geht es am 18. Juli mit dem zweiten Werfertag. Die Felder sind fast voll. Und erneut haben sich Spitzenathleten aus ganz Deutschland angekündigt.